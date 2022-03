UN INFORTUNIO CHE PUZZA! IL BALLERINO UCRAINO SERGEI POLUNIN HA CANCELLATO IL BALLETTO "RASPUTIN" AGLI ARCIMBOLDI DI MILANO - LA STAR, FILOPUTINIANA TANTO DA ESSERSI TATUATO IL VOLTO DEL PRESIDENTE RUSSO IN MEZZO AL PETTO, HA FATTO SAPERE DI AVER SUBITO UNA LESIONE AL TENDINE D'ACHILLE DEL PIEDE DESTRO - IL TEATRO: "ABBIAMO CERCATO PIU' VOLTE POLUNIN NEI GIORNI SCORSI PER AVERE UNA SUA DICHIARAZIONE SUGLI EVENTI, MA..."

Valerio Crippa per il corriere.it

Sergei Polunin 2

Sergei Polunin cancella il balletto Rasputin che l’avrebbe visto protagonista agli Arcimboldi di Milano, il 9 e 10 aprile. La star ucraina filoputiniana invoca la causa di forza maggiore – una lesione al tendine d’Achille del piede destro durante il gala Stelle del Balletto Russo a Krasnoyarsk, in Siberia, il 3 marzo – per annullare l’impegno di calarsi in scena, tra un mese in Italia, nei panni, divenuti scomodissimi, del mistico dell’assolutismo zarista, personaggio tra i più controversi della storia russa.

«Abbiamo cercato più volte Polunin nei giorni scorsi – svela Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi - per avere una sua dichiarazione, sollecitata dalla stampa, che definisse pubblicamente la sua posizione nei confronti dell’invasione russa in Ucraina. Ci rispondeva che era molto colpito e turbato dagli eventi.

Poi c’è stato un blackout nelle comunicazioni. Venerdì scorso la sua organizzazione ci ha mandato la diagnosi dell’ospedale di Novosibirsk con le lastre che attestano la lesione al piede. Ci hanno detto che ora Sergei è a Dubai a farsi operare e che fino a gennaio non si sente di prendere nuovi impegni. Per gli Arcimboldi - spiega ancora Longoni - è un danno enorme. Sposteremo Rasputin all’anno prossimo, uno spettacolo che doveva già venire a Milano nell’aprile 2020, ma era slittato per la pandemia. Stiamo organizzando un gala benefico di grande danza per la pace a sostegno dell’Ucraina per il 7 aprile».

Sergei Polunin 3

Noto per il suo passato di eccessi e scandali, Polunin è tra gli artisti finiti sulla graticola mediatica per le sue simpatie filoputiniane: tra i molti tatuaggi che ricoprono il suo corpo d’atleta e che nell’ultimo anno stava cercando di rimuovere dalla propria pelle, ha fatto scalpore quello con il volto del presidente russo, a lungo esibito sul suo petto nudo davanti al pubblico di tutto il mondo.

L’incontro, due anni fa, con la campionessa russa di pattinaggio Elena Il’inych - che gli sta dando, in questi giorni, il secondo figlio - aveva portato Polunin verso scelte di vita pacifiste e posizioni politiche più moderate. Nei giorni scorsi, ha riferito l’entourage del ballerino, il 32enne Sergei ha seguito con animo lacerato le notizie della rovinosa caduta, in mano dell’esercito russo, di Kherson, la città a sud dell’Ucraina in cui è nato e dove ha mosso i primi passi di danza prima di volare a Londra e diventare, a 19 anni, il più giovane «principal dancer» nella storia del Royal Ballet, compagnia con cui aveva clamorosamente rotto, nel 2012, per insofferenza verso la disciplina.

Sergei Polunin 5

Il grave incidente al piede dei giorni scorsi è, dunque, un effetto del crollo psicofisico del ballerino o l’ennesimo atto di autolesionismo di un divo estremo, avvezzo a infliggersi dolorose scarificazioni sulla pelle? Al di là delle ipotesi, certo è che gli ex-fan di Polunin si sono scatenati nel pubblicare sul suo profilo Facebook immagini di Putin in versione bebè tra le mani di Hitler e in chiave sanguinaria, con l’invito provocatorio a usarle come nuovi tatuaggi.

Sergei Polunin 7 Sergei Polunin 6 polunin polunin polunin pamela anderson e sergei polunin copia pamela anderson e sergei polunin. pamela anderson e sergei polunin copia 2 sergei polunin 1 sergei polunin la perfezione polunin sergei polunin editorial vogue sergei polunin 3 sergei polunin bad boy del balletto sergei polunin dal ballo al cinema Sergei Polunin 4