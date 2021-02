6 feb 2021 11:30

INGESSATI SÌ, MA SOLO PER IMITARE QUEI PESCI LESSI DEI REALI! – LE DIVERTENTI IMMAGINI DEL CAST DI “THE CROWN” CHE BALLANO, IMPROVVISANDO UNA COREOGRAFIA SULLE NOTE DI “GOOD AS HELL” DI LIZZO – LA SCENETTA È STATA RIPRESA TRA UN CIAK E L’ALTRO, MA DOVEVA RIMANERE “SEGRETA” COME HA RIVELATO GILLIAN ANDERSON, CHE HA INTERPRETATO MARGARET THATCHER: “IL FILMATO NON DOVEVA MAI VEDERE LA LUCE…” – VIDEO