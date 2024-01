18 gen 2024 19:41

IN INGHILTERRA UN BAMBINO DI 2 ANNI È MORTO DI STENTI IN CASA IN CASA, ACCANTO AL CADAVERE DEL PADRE, UCCISO DA UN INFARTO - IL PICCOLO ERA STATO AFFIDATO ALL'UOMO PER LE VACANZE DI NATALE E IL RITROVAMENTO DEI CORPI È AVVENUTO ALMENO DUE SETTIMANE DOPO IL DECESSO DELL'UOMO - LA MADRE DEL PICCOLO ACCUSA GLI ASSISTENTI SOCIALI PER LE TEMPISTICHE DEI CONTROLLI, E LA POLIZIA, CHE AVREBBE IGNORATO LE CHIAMATE DI ALLARME DEI CONSULENTI…