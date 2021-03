INIEZIONE DI SFIDUCIA – LA COMMISSIONE EUROPEA MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO ASTRAZENECA SE “NON OTTERRÀ RISULTATI SODDISFACENTI SUL RISPETTO DEL CONTRATTO”: “C’È UN GRANDE DIVARIO SULLE DOSI CONCORDATE E CONFUSIONE SUI LOTTI DELL’AZIENDA”

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAR - La Commissione Ue è intenzionata a proseguire sulla via legale nei confronti di AstraZeneca se non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi del vaccino anti-Covid. E' quanto si apprende a Bruxelles da fonti Ue a poche ore dall'inizio del vertice dei leader Ue.

"Non vogliamo vincere una causa legale per il fatto di vincerla, ma per ottenere più dosi", soprattutto per il secondo trimestre, sul quale c'è preoccupazione, spiegano le stesse fonti, aggiungendo che c'è ancora "un grande divario" sulle dosi concordate, oltre a "confusione su quali lotti vanno a chi".

