13 mar 2024 20:00

INIZIAZIONE PRECOCE – UN 40ENNE DI TORINO HA PORTATO IL FIGLIO DI 8 ANNI A PROSTITUTE PER “INIZIARLO AL SESSO” – IL PICCOLO HA RACCONTATO L’EPISODIO ALLA PSICOLOGA CHE HA AVVERTITO LE FORZE DELL’ORDINE – IL PAPA’, CHE ERA GIA’ STATO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNA, TOSSICODIPENDENTE COME LUI, È STATO CONDANNATO A TRE ANNI E QUATTRO MESI PER VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DEL PICCOLO...