PER UN INIZIO DELL’ANNO DOLCISSIMO, CHE NE DITE DI ADDENTARE UN CAPEZZOLO? MA CHE SIA COMMESTIBILE! - BARBARA COSTA: “SI PUO’ INIZIARE IL 2023 CON INVITANTI ZUCCHERINI, IN SLIP MIELATI, O STICKER SEXOSI, DA APPLICARE OVUNQUE VI VA. NON C’È SENO, ANO, PENE, ZONA EROGENA CHE POSSA SALVARSI DA UNA LINGUA AFFAMATA DI QUESTI BOCCIOLI DI ZUCCHERO A NEVE. COME E PERCHÉ RESISTERGLI? SE UN PO’ TUTTE QUESTE CARAMELLE SONO EFFICACISSIMO STRUMENTO PRE-ORALE, SONO DI CORSA DA PROVARE GLI ANELLI DEL PENE GELATINOSI…”

Barbara Costa per Dagospia

bathbomb alcolica

Inizio 2023 sdolcinato! Ma sì, per una volta, mi faccio romantica, ok, senza esagerare, giocosa sì, marshmallowamente impudica… Per un inizio dell’anno dolcissimo, sesso vanigliato, che ne dite di addentare quel capezzolo? Del vostro lui, della vostra lei, ma chi l’ha stabilito che per essere veramente alternativi, per stupire, e spassarsela, bisogna svenarsi e organizzarsi in grande? Si può di sesso magnifico incominciare l’anno prendendosi tempo per sé, e rilassandosi, a due, o a quanti volete, e però… in zuccheroso e appiccicaticcio aggroviglio!!! Tutto ciò che vedete in queste foto è commestibile, molle, masticabile, succhiabile e ingoiabile.

the oral sex game

E pure evacuabile senza problemi. È tutto viscoso, gommoso, invitante e odoroso. Non c’è nuda parte del corpo che non possa essere presa di mira e azzannata e "mangiata" perché apparecchiata di questi invitanti zuccherini, in slip mielati, o sticker sexosi, da applicare ovunque vi va. Non c’è seno, ano, pene, zona erogena che possa salvarsi da una lingua affamata di questi boccioli di zucchero a neve. Come e perché resistergli?

Se un po’ tutte queste caramelle del sesso sono efficacissimo strumento pre-orale, che potenzia e trasforma ogni vischioso incontro bocca-pene e bocca-vagina in una pastosa macedonia, umida umida, sono di corsa da provare gli anelli del pene gelatinosi, saporosi, morso dopo morso…! Le confezioni, una volta aperte, gran parte non durano. Induriscono e diventano inservibili.

candy nipples

A meno che non optiate per le confezioni monodose. Da scartare e osare. Ugualmente in forma banchetto sadomaso, poiché di dolce gomma alimentare sono le manette, e una insolita, inaspettata ma preziosa tortura nascondono bombe da bagno al loro interno contenenti sex toys vibranti e efficienti. E vi sono bombe da bagno ma alcoliche, e alcoliche e no sono le gumballs, i chewin gum a forma di testicoli, zuppi di piña colada sono quelli a forma di spermatozoo, godibili pure analcolici con Coca Cola. E analcolici e buoni da mangiare sono i lubrificanti, al caramello, come al cioccolato, e alla cannella, e al cacao e altro sono le bodypen, pennarelli che disegnano il corpo…

candy nipple renna (2)

E pure se in pieno inverno, come fare a meno di succhiare gelati caz*osi, e gelati a dito medio alzato, ma pure in formato medio grande, ma pure lecca lecca, se non altro e se non prima di tutto per mandare al diavolo ogni rogna e dispiacere con cui il 2022 ci ha tartassato? Occhio ai giochi da tavolo e ai dadi che trovate a corredo qui accanto: sono vietati ai minori e preludio di disinibiti e arroventati sc*pamenti. A scelta tantrici. O pure hard bondage. Preliminari per impegni in threesome, e più. Le Feste non sono ancora finite. E l’anno – di sc*pate – è appena cominciato…

