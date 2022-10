INNOCENTI EVASIONI - A NARDÒ, IN PUGLIA, DUE BAMBINI SONO SCAPPATI, SOTTO IL NASO DELLE MAESTRE, DALL'ASILO PER ANDARE A VEDERE I GIOCCATOLI NEL NEGOZIO VICINO - LA COMMESSA HA RICONOSCIUTO I DUE BABY CLIENTI E HA AVVERTITO IMMEDIATAMENTE LE MAESTRE CHE NEL FRATTEMPO ERANO IMPAZZITE NEL CERCARE I DUE FUGGITIVI - TENETELI D'OCCHIO QUESTI DUE, SE A 3 ANNI GIÀ SCAPPANO DALL'ASILO COSA FARANNO DA ADULTI?

Biagio Valerio per www.repubblica.it

Una vera e propria evasione da scuola. Ad aver tentato la fuga, in parte riuscita, sono stati però due bambini di soli tre anni, ritrovati poco dopo in un negozio che si trova sulla stessa via del plesso scolastico.

Fine mattinata di grande preoccupazione a Nardò dove due piccoli alunni della scuola dell’infanzia, appartenenti ad una prima classe, si sono autonomamente allontanati senza essere notati dal personale, uscendo prima dall’edificio e poi dal cortile.

I due piccini, frequentanti la scuola materna, hanno preso la strada dell’uscita alla chetichella approfittando, pare dai primi riscontri effettuati, da una porta con la zanzariera rotta. Si tratterebbe, infatti, dell’unico varco praticabile da due bimbi così piccoli.

Nessuno, a scuola, si è accorto sul momento di quanto accadeva. I due piccini hanno raggiunto, via marciapiede, un negozio lì vicino, distante una trentina di metri dal plesso scolastico. In ogni caso un percorso molto pericoloso perché, pur avendo il marciapiede, si tratta sempre di una strada di ampia percorrenza, attraversata da ogni genere di veicolo a motore.

A riconoscerli sarebbe stata proprio una impiegata del negozio che, non comprendendo come uno dei due bimbi (del quale conosceva la famiglia) potesse stare lì tutto da solo, ha avvisato la mamma e le insegnanti della vicina scuola. Negli stessi istanti anche nel plesso c’era molta agitazione.

Le maestre, infatti, che nel frattempo si erano accorte dell’assenza dei due piccoli li stavano cercando ovunque nella scuola con l’aiuto del personale non docente: nei bagni, nel giardino, nelle stanze di servizio. Solo la telefonata della commessa ha potuto far tirare a tutti un sospiro di sollievo: i bambini stavano bene e avrebbero potuto riabbracciare maestre e familiari. Tutto il fatto si sarebbe consumato in una manciata di minuti.

Ovviamente i genitori, poco dopo, hanno chiesto spiegazioni a scuola dove è stato riscontrato che i bambini potrebbero essere scappati proprio dall'infisso danneggiato. Anche se resta inspiegabile che abbiano potuto così facilmente guadagnare la via di uscita verso la strada senza il minimo intoppo.

Un episodio, per fortuna, finito bene anche per la prontezza dei passanti e dell'impiegata che hanno individuato i bambini e li hanno tenuti in custodia fino all'arrivo dei familiari. Questi ultimi molto preoccupati per l'accaduto che deve far riflettere sul tema della sicurezza delle scuole.