9 ago 2021 18:03

INNOCENTI EVASIONI – IN SICILIA UN 22ENNE AI DOMICILIARI PER FURTO, RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, EVADE PER ANDARE A FARSI UN BAGNO A MARE: DOPO UNA GIORNATA A SGUAZZARE IN ACQUA, IL RAGAZZO SI È PRESENTATO IN CASERMA PER AUTODENUNCIARE IL MANCATO RISPETTO DELLA MISURA CAUTELARE – QUANDO GLI HANNO CHIESTO PERCHÉ LO AVESSE FATTO, HA RISPOSTO CANDIDAMENTE: “FACEVA TROPPO CALDO…”