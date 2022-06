INSTAGRAM FINALMENTE FA QUALCOSA DI BUONO PER I RAGAZZINI - "META" HA INTRODOTTO NUOVE MISURE DI SUPERVISIONE PER I GENITORI NEI CONFRONTI DEI FIGLI ISCRITTI A INSTAGRAM E LA PIATTAFORMA DI REALTÀ VIRTUALE OCULUS - TRA LE NOVITÀ, C'È LA POSSIBILITÀ DI LIMITARE L'UTILIZZO DELL'APP DURANTE CERTI ORARI O GIORNI DELLA SETTIMANA E CONTROLLARE I DETTAGLI DI POST E ACCOUNT SEGNALATI - INSTAGRAM LANCERÀ ANCHE DEGLI AVVISI PER INCORAGGIRE I GIOVANI A…

bambini social media 1

(ANSA) - Meta sta implementando nuove misure di supervisione per i genitori nei confronti dei figli e minori iscritti a Instagram. Novità simili vengono introdotte anche per la piattaforma di realtà virtuale Oculus, ribattezzata Meta Quest. Le aggiunte al menu Family Center arrivano in un anno in cui Meta è stata più volte tirata in ballo per come ha gestito le attività online dei più giovani, anche tramite le dichiarazioni di ex impiegati tra cui Frances Haugen.

bambini social media 2

Lo scorso autunno, un'indagine del Wall Street Journal raccontava di come diversi studi interni di Meta confermassero gli effetti dannosi di Instagram sulla salute mentale degli adolescenti, portando l'azienda a ritardare, e infine cancellare, il lancio di una versione specifica del social per i minori. Su Instagram, i genitori e i tutori potranno impostare per gli account dei più piccoli gli strumenti di supervisione, con cui decidere limiti all'utilizzo dell'app durante certi orari della giornata o giorni della settimana e controllare i dettagli di post e account segnalati.

bambini social media 3

Instagram lancerà anche degli avvisi per gli adolescenti in alcuni paesi, incoraggiandoli a passare a un argomento diverso se guardano ripetutamente lo stesso tipo di contenuto nella pagina Esplora. Questa mossa dovrebbe ridurre la condivisione di bufale o delle sfide, meglio conosciute come 'challenge'.

bambini social media 4

Per quanto riguarda la realtà virtuale, le nuove funzionalità di Instagram consentono ai genitori di approvare o rifiutare le richieste di acquisto di determinate app per Quest, di bloccare le app che potrebbero non essere appropriate per gli utenti più piccoli e di visualizzare i software installati dai propri figli, oltre al tempo di utilizzo del visore e l'elenco degli amici di Oculus. I genitori possono anche impedire ai minori di accedere ai contenuti di realtà virtuale dal proprio Pc, bloccando le funzioni Link e AirLink.