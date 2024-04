INTELLIGENZA ARTIFICIALE, STRONZATE REALI – POLEMICHE A NEW YORK PER IL CHATBOT MESSO A DISPOSIZIONE PER CHI VUOLE APRIRE UN'ATTIVITÀ IN CITTÀ: LE RISPOSTE DATE NON SOLO SONO SBAGLIATE, MA INDUCONO A INFRANGERE LA LEGGE DELLO STATO DI NEW YORK – OLTRE A DIRE CHE I DATORI DI LAVORO POSSONO TRATTENERE LE MANCE DEI DIPENDENTI, IL BOT SOSTIENE CHE SI POSSANO CAMBIARE GLI ORARI DEI LAVORATORI SENZA AVVISARLI – ORA BISOGNA CAPIRE SE…

«Sì, il datore di lavoro può detrarre parte della mancia dei propri dipendenti». È questa una delle risposte date dal chatbot basato sull’intelligenza artificiale che la città di New York ha reso disponibile per tutti coloro vogliano aprire un’attività commerciale nella Grande Mela.

Ma si tratta di una risposta sbagliata, che invita a infrangere la legge. Infatti, le legge dello Stato di New York, vieta esplicitamente ai datori di lavoro di trattenere le mance dei dipendenti, anche se queste possono essere conteggiate e considerate ai fini del raggiungimento del salario minimo che in città non può scendere sotto i 16 dollari l’ora. L’obiettivo dell’assistente basato sull’AI è dare una mano a chi fa fatica a districarsi tra le tante norme da rispettare per aprire un’attività commerciale, ma sono molte le risposte che se seguite possono portare a infrangere le norme che il chatbot dovrebbe rendere più chiare.

[…] Il bot sostiene inoltre che i datori di lavoro possano cambiare gli orari dei dipendenti senza avvisarli, ma anche questa pratica è vietata. Un altro esempio di risposte di questo tipo sono quelle date riguardo le regole sugli affitti. Secondo l’assistente, un proprietario di casa può decidere di non affittare a chi riceve sussidi per l’affitto. Tuttavia, la legge dello Stato di New York vieta ai locatori di discriminare i potenziali inquilini per la loro fonte di reddito.

[…] E ancora, secondo l’assistente non c’è nessun obbligo di accettare contanti. Ma in realtà dal 2020 gli esercizi commerciali di New York sono tenuti ad accettare anche pagamenti cash per evitare discriminazioni contro coloro che per vari motivi, come l’assenza di una fissa dimora non possono aprire un conto in banca.

[…] Il MyCity Chatbot è basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft Azure, che a sua volta beneficia di quella di OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT di cui Microsoft è ricca investitrice […]

Quel che c’è da capire ora, è se qualcuno abbia infranto la legge seguendo i suoi consigli che, per stessa ammissione dello strumento, possono essere scorretti o prevenuti.

