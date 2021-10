23 ott 2021 10:00

INTRALLAZZA OGGI E NEGUS DOMANI – “OGGI” RICOSTRUISCE LE MANOVRE FINANZIARIE DI AKLILE HAILÉ SELASSIÉ, IL PADRE DELLE TRE PRINCIPESSE FARLOCCHE DEL “GF VIP”, FINITO IN CARCERE IN SVIZZERA PER UNA TRUFFA DA 10 MILIONI DI FRANCHI. MA NON È L’UNICO MOTIVO PER CUI È IN GALERA: DAL TENTATIVO DI ACQUISTO DELL’HOTEL SHERATON DI FIRENZE ALLE PROMESSE DI UN FINANZIAMENTO PER 5,5 MILIONI DI EURO ALLA SOCIETÀ TPA DI PADOVA…