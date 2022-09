INTRIGO INTERNAZIONALE - VENERDÌ LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU SUI DANNI AI GASDOTTI NORD STREAM - I RUSSI ACCUSANO GLI AMERICANI: “BIDEN DEVE CHIARIRE SE VI SIANO GLI USA DIETRO GLI INCIDENTI” - I TEDESCHI ACCUSANO I RUSSI: “FORSE CI SONO I SERVIZI SEGRETI RUSSI DIETRO L’ATTACCO” - BIDEN FA SPALLUCCE: “RIDICOLO INSINUARE CHE SIA COLPA NOSTRA” - INTANTO OLTRE LA METÀ DEL GAS CONTENUTO NEI TUBI DEL NORD STREAM SI È DISPERSO NELL'ATMOSFERA - IL POTENZIALE IMPATTO CLIMATICO DELLA FUORIUSCITA DI METANO E’ PARI ALLE EMISSIONI ANNUALI DI 20 MILIONI DI AUTOMOBILI NELL'UE…

RIUNIONE CONSIGLIO SICUREZZA ONU SU NORD STREAM VENERDÌ

(ANSA-AFP) - Si terrà venerdì la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sui danni ai gasdotti Nord Stream. Lo annuncia la Svezia. La Russia aveva annunciato l'intenzione di chiedere una riunione sull'accaduto.

MEDIA BERLINO, NORD STREAM FORSE INUTILIZZABILE PER SEMPRE

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - I servizi di sicurezza in Germania ritengono che i tre tubi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, danneggiati probabilmente da un attacco, potrebbero anche risultare inutilizzabili per sempre. È quello che scrive il tedesco Tagesspiegel. Secondo fonti di governo citate dal giornale, se non verranno riparati subito, l'acqua salata potrà corrodere il materiale di cui sono fatti.

MOSCA,BIDEN DICA SE USA RESPONSABILI INCIDENTI NORD STREAM

(ANSA) - MOSCA, 28 SET - Il presidente americano Joe Biden deve chiarire se vi siano gli Usa dietro gli incidenti avvenuti al Nord Stream. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass. Sul suo canale Telegram, Zakharova posta il video di una conferenza stampa tenuta da Biden prima dell'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. "Se la Russia invaderà l'Ucraina - afferma il presidente Usa - non ci sarà più un Nord Stream 2. Vi metteremo fine". Alla domanda di una giornalista come gli Stati Uniti potranno farlo, Biden risponde: "Le assicuro che saremo in grado di farlo". "Joe Biden - scrive la portavoce del ministero degli Esteri russo - è obbligato a rispondere alla domanda se gli Stati Uniti d'America hanno realizzato la loro minaccia il 25 e 26 settembre 2022".

CASA BIANCA, RIDICOLO EVOCARE USA PER NORD STREAM

(ANSA) - WASHINGTON, 28 SET - "Ridicolo" insinuare che gli Usa potrebbero essere i responsabili degli incidenti al Nord Stream: lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca, rispondendo così a Mosca.

BILD, FORSE SERVIZI SEGRETI RUSSI DIETRO ATTACCO NORD STREAM

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - Secondo quanto riporta la tedesca Bild, il servizio segreto militare russo Gru sarebbe tra i sospettati del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. In particolare viene citata l'unità di sabotaggio della 561ma brigata marina, di stanza nell'enclave russa di Kaliningrad, vicino alla città di Primorsk, direttamente sulla costa baltica.

Questa unità sarebbe "addestrata per attacchi a grandi profondità" e sarebbe dotata anche "di droni subacquei e di due mini-sommergibili". Secondo "ambienti Nato", citati da Bild, simili incursori sarebbero in grado di effettuare un'operazione di sabotaggio del Nord Stream. Bild scrive che il Gru sarebbe anche da sempre strettamente coinvolto nella sorveglianza del gasdotto, condotta con avanzate tecnologie, e sarebbe poco plausibile che né Gazprom né i servizi di Mosca si siano accorti di un attacco all'infrastruttura. Per la sicurezza del Nord Stream, infatti, ci sarebbero anche "microfoni, sensori e telecamere, con un monitoraggio 24 ore su 24, sia all'interno che all'esterno" dei tubi.

DANIMARCA, GIÀ DISPERSA OLTRE METÀ DEL GAS DA NORD STREAM

(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 28 SET - La Danimarca ha reso noto che oltre la metà del gas contenuto nei tubi del Nord Stream si è disperso nell'atmosfera dopo il sospetto sabotaggio di lunedì. "La maggior parte del gas è già uscito dai gasdotti", ha detto il capo dell'agenzia danese per l'energia, Kristoffer Bottzauw, in una conferenza stampa. "Ci aspettiamo che il resto fuoriesca entro domenica", ha aggiunto.

NORD STREAM: GREENPEACE, FUGA COME EMISSIONI 20 MILIONI AUTO

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Secondo nostri calcoli preliminari, il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di metano da #Nordstream 1+2 potrebbe essere di 30 milioni di t di CO2eq (equivalenti a quella quantità di CO2, n.d.r.) in un periodo di 20 anni (GWP20). Pari alle emissioni annuali di 20 milioni di automobili nell'UE". Lo scrive Greenpeace Italia in un tweet. "Il #gas fossile è quasi interamente metano - scrive ancora la ong -. Nel prossimo ventennio (cruciale per l'azione sul #clima) ogni tonnellata di metano emessa ha un impatto pari a 84 tonnellate di CO2eq.

Le perdite di gas sono un disastro climatico". Secondo Greenpeace "le infrastrutture per i combustibili fossili sono intrinsecamente pericolose. Se i sabotaggi o gli incidenti causano perdite massicce, anche il "normale funzionamento" degli oleodotti e dei depositi di gas provoca costanti perdite di metano, enormemente sottovalutate". "Questa perdita - scrive ancora la ong - evidenzia quanto sia pericoloso affidarsi al gas fossile. L'Ue e i governi dovrebbero fare tutto il possibile per promuovere la transizione alle rinnovabili e ridurre gli sprechi energetici, non cercare nuove forniture di gas".