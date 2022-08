1 ago 2022 17:06

È INUTILE COPIARE: INSTAGRAM NON È TIKTOK E NON LO SARÀ MAI - L'ANNUNCIO DEI CAMBIAMENTI A FACEBOOK E INSTAGRAM PER ATTIRARE L'ATTENZIONE DEGLI UNDER 25 E PER EVITARE UN ULTERIORE CALO DEI RICAVI DEI SUOI SOCIAL NETWORK POTREBBE NON BASTARE - LE CAUSE DEL "SORPASSO": TIKTOK PROPONE CONTENUTI PIÙ "DIVERTENTI" RISPETTO A FACEBOOK E INSTAGRAM (CHE ORMAI E' UNA RIPETITIVA GALLERY DI BONAZZE CHE SI MOSTRANO CON LE ZINNE AL VENTO E BOCCA A CULO DI GALLINA PER AVERE FOLLOWER) - E POI...