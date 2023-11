INUTILE ESSERE "GREEN" SE POI I MILIARDARI FANNO IL CAZZO CHE JE PARE - SAPETE QUANTE TONNELLATE DI GAS SERRA HANNO EMESSO I RICCONI DEL MONDO COME ELON MUSK, JEFF BEZOS, BILL GATES & FRIENDS? 17 MILIONI, L'EQUIVALENTE DELL'ENERGIA CONSUMATA DA 2 MILIONI DI CASE IN UN ANNO! - L'ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT "OXFAM", HA RIVELATO CHE LE PRINCIPALI FONTI DI EMISSIONI SONO SUPERYACHT, JET PRIVATI, ELICOTTERI E I COSTI PER IL MANTENIMENTO DEI LORO VILLONI - ED È UNA STIMA AL RIBASSO, VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Anna Lisa Bonfranceschi per www.lastampa.it

emissioni

Quanto pesano sull'ambiente i beni e gli affari dei super milionari come Gates, Slim, Bezos o Musk? C'è chi se lo è chiesto e, accedendo a dati disponibili pubblicamente e facendo delle stime relative ai consumi per beni personali, ha messo insieme una cifra: 17 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra l'anno, l'equivalente, per rendere il numero più masticabile, dell'energia consumata da due milioni di case persone in un anno. E si tratta probabilmente di stime al ribasso, […]. A rendere noto tutto questo è un'esclusiva del Guardian, che ha pubblicato i dati messi insieme da alcuni ricercatori statunitensi insieme all'organizzazione no profit Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief).

il jet privato di elon musk

L'analisi si è concentrata su dodici milionari, imprenditori attivi in molti casi nel mondo dei big tech e del lusso, ma non solo: Carlos Slim, Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Bernard Arnault, Michael Dell, Roman Abramovich, Larry Ellison, Elon Musk, Eric Schmidt e Laurene Powell (unica donna).

ABRAMOVICH YACHT

[…]l'idea era di capire non solo le emissioni generate dai milionari nei loro affari, ma anche quelle riconducibili ai propri stili di vita. Così nel conto sono finiti anche elicotteri, superville e appartamenti e superyatch. Soprattutto i superyacht. Scrive infatti il Guardian che solo questi "hotel galleggianti"- come li ha definiti Richard Wilk, autore dell'analisi insieme a Beatriz Barros - emettono da sole almeno più di 7000 tonnellate di emissioni l'anno. A questi si sommano l'utilizzo di jet privati, elicotteri, e tutti i costi per il mantenimento delle loro residenze. Nell'analisi riportata dal giornale brittannico, Slim, Gates e Bezos figurano in cima alla lista delle emissioni rilasciate […]

yacht arnault

[…] Secondo le loro stime, rese note oggi nel report "Climate Equality: A planet for the 99%" nel 2019, infatti, l'1% della popolazione più ricca del pianeta ha inquinato in termini di emissioni come 5 miliardi di persone. Queste da sole saranno responsabili della morte di circa 1,3 milioni di persone per effetti legati all'aumento delle temperature. Allargano la quota al 10% della popolazione più ricca del pianeta, il peso sulle emissioni arriva al 50%.[…]

yacht di bernard arnault yacht di bernard arnault 1 jet privato 3 lo yacht serene di bill gates Lo yacht Solaris di Roman Abramovich EMISSIONI GAS EMISSIONI DI CARBONIO YACHT JEFF BEZOS jeff bezos john travolta bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein il party sullo yacht di jeff bezos LO YACHT DI JEFF BEZOS A CAPRI LO YACHT DI JEFF BEZOS A CAPRI LO YACHT DI JEFF BEZOS A CAPRI jay z il jet privato di evgenij prigozin 2 il jet privato di cristiano ronaldo elon musk scende dal suo jet privato il jet privato di elon musk il jet privato di neymar il jet privato di neymar il jet privato di neymar IL VOLO DA 12 MINUTI DEL JET PRIVATO DI KYLIE JENNER KYLIE JENNER E IL SUO JET PRIVATO yacht 2 kylie jenner jet privato il jet privato di cr7 il jet privato di the rock il jet privato di floyd mayweather il jet privato di kylie jenner jet privato 2