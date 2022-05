4 mag 2022 17:47

INVALIDA PER LAVORARE, MA NON PER SCUOTERE LA PANZA - A PALERMO SONO STATI SEQUESTRATI BENI PER CIRCA 200MILA EURO A UNA DONNA CHE DA 38 ANNI ERA DICHIARATA DISABILE, MA NEL FRATTEMPO FACEVA LA DANZATRICE DEL VENTRE - LA 67ENNE È STATA BECCATA DOPO LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA, CHE L'HANNO SORPRESA "MENTRE FACEVA LA SPESA AL MERCATO RIONALE". MA COME HA FATTO AD INGANNARE LA COMMISSIONE MEDICA? LA FURBETTA AVREBBE…