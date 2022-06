6 giu 2022 09:56

INVALIDO MOTIVO – UN 85ENNE IN CARROZZINA HA UCCISO CON UN COLPO DI FUCILE IL FIGLIO DELLA BADANTE, IN PROVINCIA DI PAVIA: I DUE AVEVANO AVUTO UNA DISCUSSIONE PER ALCUNI ATTEGGIAMENTI DELL’ANZIANO NEI CONFRONTI DELLA DONNA CHE LO ACCUDIVA – IL FIGLIO LO AVEVA “RIMPROVERATO” PER QUALCHE ATTENZIONE DI TROPPO, E LUI SI È INCAZZATO