INVECE DI UNIRLI, IL SALARIO MINIMO ALLONTANA CONTE E SCHLEIN – IL SOSPETTO DEI 5 STELLE E’ CHE ELLY VOGLIA INTESTARSI LA BATTAGLIA GRILLINA PER ERODERE ALTRI VOTI AL MOVIMENTO – PEPPINIELLO, CHE NON VUOLE FARSI MANGIARE DALLA NEOSEGRETARIA DEM, RIVENDICA: “L’UNICA VERA PROPOSTA DI LEGGE SUL SALARIO MINIMO È LA NOSTRA, CON I 9 EURO ALL’ORA. SE DAVVERO SCHLEIN VUOLE IL SALARIO MINIMO, BASTA CHE DICA AI SUOI DI SOSTENERE LA NOSTRA LEGGE”

Estratto dell’articolo di Niccolò Caratelli per lastampa.it

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE MEME BY OSHO

Il salario minimo dovrebbe unire Pd e M5s e, invece, crea un primo attrito tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento non ha gradito la scelta della segretaria dem di dedicare a questo tema la sua interrogazione alla premier Meloni, durante il question time di ieri alla Camera. Prova ne è il tweet pubblicato sul suo profilo, pochi minuti prima che Schlein prendesse la parola in aula: La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in commissione Lavoro la proposta del Movimento sul salario minimo legale, a mia prima firma – ha scritto – Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì».

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE

(…) Il sospetto in casa 5 stelle, però, è che voglia far vedere che “è il Pd a condurre la partita, mentre l’unica vera proposta di legge sul salario minimo è la nostra, con i 9 euro all’ora”, fanno notare ancora le fonti M5s. Si gioca tutto sui dettagli, confrontando i diversi testi depositati in Parlamento: «Loro non propongono una soglia minima inderogabile, valida per tutti i contratti, ma fanno distinzione in base ai settori e alla contrattazione collettiva». Della serie, il vero salario minimo è il mio, il tuo è una brutta copia. Infine, i collaboratori di Conte lanciano la sfida: «Se davvero Schlein vuole il salario minimo, basta che dica ai suoi di sostenere la nostra legge». Altro che sintesi, insomma. Mettersi d’accordo potrebbe non essere un’operazione così immediata e banale.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN MEME BY DAGOSPIA ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE