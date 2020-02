IO ME NE VÒ – SECONDA DIMISSIONE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA CORONAVIRUS IN VENETO - LO HA COMUNICATO LA REGIONE VENETO: LA PERSONA ERA RICOVERATA A PADOVA, FACEVA PARTE DEL CLUSTER DI VÒ EUGANEO ED ERA RISULTATA POSITIVA AL TEST IL 22 FEBBRAIO…

(LaPresse) - La giornata di oggi fa registrare in Veneto la buona notizia della seconda dimissione di un paziente affetto da coronavirus, ricoverato nei giorni scorsi all’Azienda Ospedaliera di Padova. Lo comunica in una nota la Regione Veneto, specificando che la persona in questione fa parte del cluster di Vò Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio scorso. Dopo la dimissione, il paziente è stato posto in isolamento a casa.

