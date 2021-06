29 giu 2021 19:56

IO NON TI DISCONOSCO, MASCHERINA - NONOSTANTE IL VIA LIBERA ALL'APERTO, 8 ITALIANI SU 10 CONTINUERANNO A PORTARLA CON SÉ SPESSO O SEMPRE PER GARANTIRSI UNA PROTEZIONE ANCHE DURANTE L'ESTATE, SOPRATTUTTO NELLE ZONE AFFOLLATE - SECONDO L'INDAGINE COLDIRETTI/IXÈ PESA LA PAURA PER LA VARIANTE DELTA - I NO MASK IRRIDUCIBILI SONO MENO DI QUELLO CHE PENSIAMO: SOLO IL 3% - IL 63% DELLA POPOLAZIONE È PRONTA A SPOSTARE LE FERIE PER IL VACCINO