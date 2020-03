IO RESTO A CASA. E PURE TU – DOPO LA NOTIZIA DEL PRINCIPE CARLO POSITIVO AL CORONAVIRUS, IL PRIMO PENSIERO DEL PRINCIPE HARRY È STATO QUELLO DI METTERSI SU UN AEREO E TORNARE A CASA: MA IL DUCA DI SUSSEX È STATO BLOCCATO DA MEGHAN, PREOCCUPATA PER IL VIAGGIO E PER UN POSSIBILE CONTATTO RAVVICINATO CON IL PADRE E…

Io resto a casa. E anche tu. Questo, sintetizzando, è quello che Meghan Markle avrebbe detto al marito, il principe Harry, in risposta al suo desiderio di volare a Londra per assicurarsi delle condizioni di salute del padre, il principe Carlo (71 anni), risultato positivo al tampone del coronavirus. L'erede al trono ha sintomi lievi, ha specificato il suo ufficio di Clarence House, e si è ritirato nel castello scozzese tanto amato, Balmoral, dove la famiglia reale trascorre le vacanze estive. Con lui c'è Camilla, risultata negativa al tampone.

"Meghan non sarebbe tranquilla sapendo che Harry viaggia ovunque in questo momento", ha raccontato una fonte in esclusiva al DailyMail, riportando una conversazione che sarebbe intercorsa tra i due nei giorni scorsi. E ha aggiunto: "Meghan è preoccupata, ha detto agli amici che Harry è stato in contatto ravvicinato con suo padre... Certo, è anche frustrata. Anzi, entrambi sono frustrati perché vorrebbero fare molto di più per aiutare". Da madre, Meghan si preoccupa che in caso di contagio Harry dovrebbe restare lontano da lei e Baby Archie per lungo tempo.

"Il duca e la duchessa sono determinati a usare il loro tempo durante l'isolamento in modo costruttivo" racconta un altro insider a The Express. "Sono preoccupati del fatto che la pandemia possa avere un impatto disastroso anche sulla salute mentale delle persone, che ora lottano per far fronte a una nuova realtà".

L'ultimo incontro tra Harry e suo padre è stato a Londra il 9 marzo, durante il Commonwealth Service all'Abbazia di Westminster che ha sancito l'addio ai doveri reali dei duchi di Sussex. Era presente la famiglia reale al completo, inclusa Meghan nel suo ultimo impegno pubblico in veste di Altezza Reale. Titolo rimosso ovunque, ormai, perfino dai siti delle associazioni che la duchessa continua a patrocinare, come la sua charity Smart Works che ora si riferisce a lei semplicemente come "duchessa di Sussex".

Mentre la pandemia impone misure severe, sembra che la coppia per esercizzare la paura abbia riorganizzato la propria vita in Canada in totale isolamento, chiusa nella milionaria residenza sull'isola di Vancouver assieme al piccolo Archie, 10 mesi. Allo staff è stato chiesto di indossare mascherine e guanti in lattice e di prendere ogni precauzione per evitare il contagio.

Durante l'isolamento inoltre Meghan avrebbe preso in affido temporano un labrador nero di nome Cole per allentare la tensione dei rifugi di animali locali, invitando i suoi amici a fare lo stesso. Il cane si è unito ai due pets della famiglia Sussex: il labrador Oz e il beagle Guy.

Grazie ai loquaci amici della coppia veniamo a conoscenza anche di alcuni dettagli sul piccolo Archie, che il 6 maggio festeggerà il suo primo compleanno: sembra che il bambino abbia imparato a tirarsi su in piedi dentro la culla, che gattoni velocissimo e non faccia altro che balbettare tutto il giorno. Portando sorrisi e un po' di serenità al papà Harry, preoccupato per la pandemia in corso nel suo Paese.

"È carino ma a volte snervante" sembra abbia detto Meghan agli amici, secondo quanto riporta The Express. "Archie è un vulcano di energia e ha appena imparato a mandare bacetti, passa intere giornate a farlo".

I primi di marzo, la regina aveva chiesto ad Harry e Meghan di portare Archie presto a Londra, di "continuare a farglielo vedere". Un desiderio che il nipote Harry tarderà a realizzare per via della pandemia in corso.

