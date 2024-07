IO, ROBOT - LA STORIA DI NOLAND ARBAUGH, 30ENNE PARAPLEGICO E PRIMA PERSONA AL MONDO AD AVERE IMPIANTATO NEL CERVELLO "NEURALINK", IL DISPOSITIVO DI ELON MUSK CHE CONNETTE LA MENTE UMANA AL COMPUTER - PER ORA IL RAGAZZO È IN GRADO DI MUOVERE UN CURSORE SULLO SCHERMO USANDO SOLO UN CERVELLO, MA IN FUTURO VORREBBE CONTROLLARE "OPTIMUS", L'ANDROIDE SU CUI STA LAVORANDO "MR. TESLA": "HO PARLATO CON MUSK DI QUESTO PROGETTO E…"

Estratto dell'articolo di Valerio Berra per www.fanpage.it

noland arbaugh

Noland Arbaugh è il primo paziente di Neuralink, l’azienda di Elon Musk che si occupa di ricerca medica. Per essere più precisi, Arbaugh è il primo paziente di Neuralink che si è sottoposto all’intervento necessario per impiantare Telepathy, il chip con cui i ricercatori vogliono permettere alle persone paralizzate di connettersi con le macchine. […]

Nella sua ultima intervista, rilasciata a Farzad Mesbahi Podcast, Noland però ha parlato di come potrebbe evolversi in futuro il suo impianto. Per ora Telephaty gli permette di muovere un cursore sullo schermo usando solo il suo cervello, senza ricorrere a nessun altro strumento. In futuro però questa capacità potrebbe spingersi molto oltre.

optimus 6

GUIDARE UN ROBOT UMANOIDE

Tra i progetti che affollano la testa di Elon Musk c’è anche quello di creare un robot umanoide. L’androide si chiama Optimus e nello specifico sarebbe uno spin – off di Tesla. […] Noland ha spiegato che fra pochi mesi potrebbe muovere con il pensiero proprio uno di questi esemplari di robot: “Ho parlato con un po’ con Elon Musk di questo progetto. Non vedo l’ora di controllare un robot Optimus. Penso che sia ancora possibile. Spero che sia possibile arrivare a questo obiettivo nei prossimi due mesi, al massimo in un anno”.

