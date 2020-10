IO SONO GIORGIA: “CHE SENSO HA IL COPRIFUOCO SE, ALLE 6 DI MATTINA, HAI MILIONI DI PERSONE CHE SI STIPANO SUI MEZZI PUBBLICI, CHE SI SAREBBERO DECONGESTIONATI GRAZIE AI MONOPATTINI?” - MELONI A “UN GIORNO DA PECORA”: “CONTE NELLA RIUNIONE COI CAPIGRUPPO POI HA DETTO UNA COSA CHE CONSIDERO VERGOGNOSA. HA DEFINITO BAR E RISTORANTI ATTIVITÀ 'SACRIFICABILI'. LA GENTE CHE VIVE CON QUELLE ATTIVITÀ NON LE PUÒ SACRIFICARE!”

CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“Perché non ci poniamo il problema che la principale fonte di contagio è, a occhio, rintracciabile nei trasporti pubblici? Bello fare il coprifuoco dalle 24 alle 5 ma che senso ha se poi alle 6 di mattina hai milioni di persone che si stipano sui mezzi di trasporto, che ci hanno spiegato si sarebbero decongestionati grazie ai monopattini?”

giorgia meloni shining

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Quindi per lei le sue misure sarebbero partite dai mezzi di trasporto.

“Sarei partita da li. Si potevano coinvolgere i pullman privati, o addirittura i taxi e gli Ncc, come accade in altri paesi, dove fanno i taxi collettivi, con le fermate, come fossero mezzi pubblici”. Non è d'accordo con le chiusure di ristoranti, bar, cinema etc. insomma.

assembramenti sugli autobus 7

“Per me non funzionano le chiusure per settori. Intanto vorrei capire quali sono le evidenze scientifiche che ci sono per i contagi in questi luoghi, altrimenti stai solo scaricando le responsabilità.

Conte nella riunione coi capigruppo poi ha detto una cosa che considero vergognosa”.

giuseppe conte roberto gualtieri

Cosa? “Le ha definite attività 'sacrificabili'. Non so cosa intenda con questi termini, ma gente che vive con quelle attività non le può sacrificare. Quindi il governo gioca allo scaricabarile - ha detto Meloni a Un Giorno da Pecora - su attività che considera sacrificabili semplicemente per far finta di fare qualcosa, quando le cose che gli competevano non le ha fatte, dalla sanità alla diffusione del virus”.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI SELFIE IN PIAZZA

GOVERNO, MELONI: CONTE? MI HA CHIAMATO MENTRE FACEVO LA SPESA, L'HO RICHIAMATO E GLI HO DETTO 'STATE SBAGLIANDO TUTTO'

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Se mi risulta che Giuseppe Conte abbia parlato con le opposizioni prima di firmare il Dpcm? “Non mi risulta.

Per l'ultimo Dpcm, quello che ha firmato sabato notte, mi ha chiamato. Io stavo facendo la spesa con la bambina e non ho sentito la telefonata. Quando l'ho vista ho richiamato per sentirlo ma non mi ha risposto”.

le bimbe di giuseppe conte ultimo giorno di palestra

A parlare è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. E poi vi siete risentiti col presidente del Consiglio? “Si, mi ha richiamato ieri, dicendomi che prima non era riuscito a farlo. Ma a quel punto gli ho detto 'grazie, le misure le conosco già, non le condivido, ti ho detto come la penso: secondo me state sbagliando tutto'. Gli ho ribadito che abbiamo fatto proposte che già da aprile sarebbero state efficaci”.

E lui come ha reagito? “Ha detto che sarebbe venuto in Parlamento, e che glielo avremmo detto lì”. La deputata ha poi spiegato, a Rai Radio1, il suo punto di vista su queste chiamate: “queste telefonate lasciano il tempo che trovano: una cosa è condividere i provvedimenti, mentre è ben diverso fare la telefonata 'di rito', a favore delle telecamere, per poter dire in conferenza stampa di aver sentito le opposizioni.

assembramenti sugli autobus 6

Tipo la telefonata fatta la settimana scorsa, con la conferenza convocata alle 21.30 e lui che ti chiama alle 21.28 per dirti 'sto per annunciare un Dpcm'”. Lei cosa ha risposto al premier in quell'occasione? “Ti ringrazio per la telefonata ma a questo punto me la vedo direttamente in tv...”, ha chiosato la deputata Un Giorno da Pecora.

MONOPATTINO CONTE MEME

assembramenti sugli autobus 2 assembramenti sugli autobus 1 assembramenti sugli autobus a roma 5 assembramenti sugli autobus a roma 2

giorgia meloni megadeth GIUSEPPE CONTE GRAZIANO DELRIO