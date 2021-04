28 apr 2021 19:49

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV. - COME STA SILVIO BERLUSCONI? IL “BANANA” È RICOVERATO DA 22 GIORNI AL SAN RAFFAELE, DOVE È ARRIVATO IL 6 APRILE IN ELICOTTERO DALLA CASA IN PROVENZA DI MARINA - DALL’OSPEDALE NON FILTRA NULLA, MA I “BEN INFORMATI” DICONO CHE, A DIFFERENZA DI ALTRI RICOVERI “STRATEGICI” PER LE VICENDE PROCESSUALI, STAVOLTA LE CONDIZIONI DEL LEADER DI FORZA ITALIA SONO DA TENERE PARTICOLARMENTE SOTTO CONTROLLO…