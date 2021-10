GLI IPPOPOTAMI DI PABLO ESCOBAR SONO DA CONSIDERARSI "PERSONE" CON PROPRI DIRITTI NEGLI STATI UNITI - LO HA STABILITO UN TRIBUNALE FEDERALE, A CUI SI ERANO RIVOLTI GLI ANIMALISTI PER CERCARE DI FERMARE IL GOVERNO COLOMBIANO, DECISO AD ABBATTERLI - GLI ANIMALI ERANO STATI IMPORTATI ILLEGALMENTE NEGLI ANNI 80 DAL NARCOTRAFFICANTE: DUE FEMMINE E UN MASCHIO - OGGI GLI ESEMPLARI SONO DIVENTATI TRA I 65 E GLI 80, VIVONO ABBANDONATI NELLA EX TENUTA E MINACCIANO L'ECOSISTEMA...

Da rainews.it

Ippopotami di Pablo Escobar 5

I discendenti degli ippopotami appartenuti un tempo al re della droga Pablo Escobar, e per questo soprannominati "cocaine hippos" (ippopotami della cocaina), sono da considerarsi legalmente "persone" con propri diritti negli Stati Uniti. È quanto emerge dall'ordinanza di un tribunale federale Usa.

Il caso riguarda una causa contro il governo colombiano circa l'opportunità di abbattere o sterilizzare gli ippopotami il cui numero sta rapidamente crescendo e rappresenta una minaccia alla biodiversità. Gli animalisti esultano e considerano la decisione come una vittoria fondamentale nella lunga battaglia affinché il sistema giudiziario degli Stati Uniti conceda agli animali questo status.

Ippopotami di Pablo Escobar 4

L'ordinanza tuttavia non avrà alcun peso in Colombia, dove gli ippopotami vivono. Gli "ippopotami della cocaina" sono i discendenti degli animali che Escobar importò illegalmente da un giardino zoologico americano nel suo ranch colombiano negli anni '80, quando controllava il traffico di droga del Paese. Erano tre ippopotami femmina e un maschio che, a quanto pare, si ambientarono molto rapidamente nella sua tenuta di oltre 2 mila ettari, la Hacienda Na'poles a Doradal nel dipartimento di Antioquia.

Ippopotami di Pablo Escobar 3

Dopo la sua morte nel 1993, gli ippopotami furono abbandonati nella tenuta e, in assenza di predatori naturali, il loro numero è aumentato negli ultimi otto anni da 35 a un numero imprecisato tra i 65 e gli 80 esemplari.

Quelli che un tempo erano il fiore all'occhiello dello zoo del boss ora prosperano nelle zone umide dentro e intorno al palazzo nascosti tra le catene montuose e da tempo trasformato in parco tematico e attrazione turistica e si allargano nella campagna tropicale circostante minacciando l'ecosistema. Questo è almeno il parere di un gruppo di scienziati secondo cui gli ippopotami fuori controllo rappresentano un grave rischio per la biodiversità della zona e costituiscono anche un pericolo per la popolazione del luogo perché la loro proliferazione potrebbe portare a incontri accidentali con gli esseri umani.

Ippopotami di Pablo Escobar 2

Il loro numero, avvertono, potrebbe raggiungere i 1.500 entro il 2035 se non si corre ai ripari e propongono il loro abbattimento prima che spazzino via la flora e la fauna locale. Un'agenzia governativa ha iniziato sterilizzare alcuni ippopotami, e si è aperto il dibattito sulla sorte degli animali. La questione è arrivata davanti al giudice degli Stati Uniti, il Paese d'origine della stirpe.

Nella causa, gli avvocati dell'Animal Legal Defense Fund hanno chiesto al tribunale federale di Cincinnati di dare lo status legale di "persone portatrici di interessi" agli ippopotami in modo che due esperti di sterilizzazione della fauna selvatica dell'Ohio potessero deporre nel caso. La giudice federale Karen Litkovitz di Cincinnati ha concesso lo status. Secondo l'associazione animalista è la prima volta che animali vengono dichiarati persone giuridiche negli Stati Uniti.

Ippopotami di Pablo Escobar

Gli avvocati dell'associazione hanno sostenuto che, poiché gli animalisti possono intentare cause per proteggere gli interessi degli ippopotami in Colombia, questi animali dovevano essere considerate "persone" dal punto di vista giuridico secondo la legge degli Stati Uniti.

pablo escobar