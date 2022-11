21 nov 2022 13:44

IRAN FUNESTO – LE FORZE DI SICUREZZA HANNO ARRESTATO HENGAMEH GHAZIANI E KATAYOUN RIAHI, DUE NOTE ATTRICI DI 52 E 60 ANNI CHE SI SONO MOSTRATE SENZA VELO - GHAZIANI HA POSTATO UN VIDEO SU INSTAGRAM PER FAR SAPERE CHE ERA STATA CONVOCATA DALLA MAGISTRATURA: “FORSE QUESTO SARÀ IL MIO ULTIMO POST, DA QUESTO MOMENTO IN POI, QUALSIASI COSA MI ACCADA, SAPPIATE CHE COME SEMPRE SONO CON IL POPOLO IRANIANO FINO ALL'ULTIMO RESPIRO…” - VIDEO