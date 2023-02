IRENE PIVETTI HA RICEVUTO LA GRAZIA. DALLA PROCURA DI MILANO? NO, DA PAPA WOJTYLA - L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, POI SHOWGIRL IN PELLE FETISH RIVELA PER LA PRIMA VOLTA DI ESSERE DIVENTATA NONNA (“SONO INNAMORATISSIMA DEI MIEI DUE NIPOTINI) E DEL MIRACOLO DI GIOVANNI PAOLO II: “UNA PERSONA MI HA MOSTRATO UNA SUA RELIQUIA IMPORTANTE, IO L’HO PREGATO TANTO, E LUI MI HA REGALATO LA PACE INTERIORE”. MA IN CHE SENSO?

Intervista di Giovanna Fumarola, su “Vero” in edicola giovedì 9 febbraio

L’ex Presidente della Camera, poi showgirl in pelle fetish («Ancora questa storia della pelle! La tutina era comunque alta moda, della maison Gattinoni, disegnata da Guillermo Mariotto»), indagata per evasione fiscale e autoriciclaggio, oggi lavora in una mensa sociale di Monza («La vita ti riserva vicende inaspettate e tragiche, ti porta a un azzeramento di tutto ciò che c’era prima.Molti amici sono scappati.

Non mi sento di biasimarli, è normale che non vogliano essere coinvolti nella violenza dell’aggressione giudiziaria») e parla per la prima volta della sua nonnitudine («Sono una nonna innamoratissima dei suoi due nipotini. Per me ovviamente sono i più belli del mondo»), del secondo marito Alberto Brambilla («E’ un ottima persona, non ci sono guerre.

Il sacramento matrimoniale per me ha un senso profondo anche nella libertà dell’altra persona che se ne vuole andare»), della sorella Veronica («Abbiamo buoni rapporti. Anche se siamo diverse per temperamento e idee, la maturità ci ha fatto superare il periodo giovanile in cui bisticciavamo, e adesso siamo molto unite»), di Mario Draghi («E’ stato un uomo crudele...») e del miracolo di Papa Wojtyla («Papa Giovanni Paolo II mi ha fatto una grazia...

Una persona mi ha mostrato una sua reliquia importante, io l’ho pregato tanto, e lui mi ha regalato la pace interiore. Posso affermare senza ombra di dubbio che è stata una grazia»).

