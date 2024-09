ISRAELE È ACCERCHIATO – YEMEN, IRAQ, LIBANO: RAZZI E DRONI ARRIVANO DA TUTTI I LATI. I MISSILI DEGLI HOUTHI SU TEL AVIV SONO STATI INTERCETTATI, MA HANNO CAUSATO COMUNQUE 18 FERITI (TRA DETRITI E PERSONE CHE SI SONO SENTITE MALE) – HEZBOLLAH, NONOSTANTE I BOMBARDAMENTI ISRAELIANI, CONTINUA A LANCIARE RAZZI DAL LIBANO: ALMENO DIECI HANNO PUNTATO HAIFA, NEL NORD DI ISRAELE…

1. MEDIORIENTE: MILIZIE IRACHENE FILO-IRAN RIVENDICANO LANCIO DRONI E RAZZI

razzo di hezbollah esplode in un autostrada israeliana 4

(LaPresse) - Il gruppo di miliziani filo Iran della Resistenza islamica in Iraq ha affermato di aver lanciato droni e missili da crociera contro Israele durante la notte. Lo riporta The Times of Israel, sottolineando che nello Stato ebraico non sono però risuonate sirene d'allarme. Le forze israeliane di difesa (Idf), hanno precisato che, sino a questa mattina, non si ha notizia di alcun razzo lanciato dall'Iraq che abbia raggiunto il Paese.

2. IDF, MISSILE LANCIATO DALLO YEMEN È STATO INTERCETTATO

attacchi israeliani in libano 10

(ANSA) - Gli allarmi anti missile sono scattati poco prima della mezzanotte italiana in tutto il centro di Israele, tra l'altro a Gush Dan, nella pianura di Yehuda e anche nel sud di Sharon, per l'arrivo di un missile lanciato dallo Yemen. Il portavoce dell'Idf ha informato che "il missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato con successo dal sistema Arrow. Le esplosioni sentite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione". Circa due settimane fa gli Houthi hanno lanciato un altro missile nel centro del Paese che è stato intercettato "parzialmente". Finora Israele non ha risposto.

3. IDF, 'DALLO YEMEN LANCIATO UN MISSILE TERRA-TERRA'

missile degli houthi cade in israele

(ANSA) - E' un missile terra-terra quello lanciato dallo Yemen sul centro di Israele intorno a mezzanotte, ora italiana. L'ordigno ha fatto scattare gli allarmi anche a Tel Aviv ed è stato abbattuto dal sistema Arrow, come riferisce l'esercito israeliano.

4. MO: ISRAELE, '10 RAZZI DAL LIBANO CONTRO HAIFA'

(Adnkronos) - Haifa sotto l'attacco di razzi. Dieci razzi sono stati lanciati dal Libano in direzione di questa città del nord di ISRAELE, dove sono tornate a suonare le sirene dell'allarme antiaereo. Lo riferisce il Times of Israel sulla base di notizie confermate dalle forze israeliane (Idf). Alcuni razzi sono stati intercettati e altri sono caduti in zone aperte.

jet israeliano intercetta i razzi di hezbollah

5. ISRAELE: 18 FERITI A TEL AVIV PER ATTACCO MISSILISTICO DALLO YEMEN (ITALPRESS) - E' di 18 feriti il bilancio dell'attacco arrivato dallo Yemen su Tel Aviv con un missile che è stato intercettato. L'ultima dei feriti è una 17enne colpita da un'auto uscita di strada durante l'attacco missilistico. Il servizio ambulanze Magen David Adom afferma che la ragazza di 17 anni è rimasta ferita moderatamente.

E' cosciente ed è stata portata in ospedale, secondo MDA, che afferma che altre 17 persone sono rimaste leggermente ferite dopo essere cadute mentre si dirigevano verso i rifugi o a causa di un'ansia acuta. Le difese aeree israeliane hanno intercettato un missile balistico terra-terra lanciato dallo Yemen, ha affermato l'esercito dopo che le sirene sono state attivate a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele questa mattina presto.

razzi da gaza verso israele

Le Forze di difesa israeliane hanno affermato che il missile è stato abbattuto "fuori dai confini del paese" dal sistema di difesa aerea a lungo raggio Arrow, aggiungendo che sono stati attivati gli avvisi di allerta a causa delle preoccupazioni relative alla caduta di schegge dall'intercettazione.

L'IDF ha anche aggiunto che non ci sono state nuove istruzioni dal Comando del Fronte Interno in seguito all'attacco. Non ci sono state segnalazioni di impatti diretti delle schegge e nessuno è stato ferito direttamente dai detriti caduti.

missile degli houthi cade in israele