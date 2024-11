4 nov 2024 09:39

IN ISRAELE MANCAVA SOLO IL “BIBILEAKS” - ARRESTATO UNO DEI PORTAVOCE DI NETANYAHU, ELIEZER FELDSTEIN, CON QUATTRO COLLABORATORI: RISCHIANO 15 ANNI DI CARCERE PER AVER DATO AI GIORNALI DOCUMENTI RISERVATI SUGLI OSTAGGI - LA MOSSA FU UN ASSIST PER NETANYAHU PERCHE’ SI FACEVA APPARIRE HAMAS COME DISINTERESSATO A NEGOZIARE LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI - NETANYAHU SAPEVA? DIEDE L’ORDINE DI MANIPOLARE L’OPINIONE PUBBLICA? L’UFFICIO DEL PREMIER AGI’ PER MANDARE A MONTE UN ACCORDO SUGLI OSTAGGI, IN CONTRASTO CON GLI OBIETTIVI DELLA GUERRA? - BIBI È GIÀ SOTTO PROCESSO PER CORRUZIONE IN TRE CASI DISTINTI E ORA…