[…] il nodo della leva obbligatoria per una fetta minoritaria della società israeliana, quella ultra ortodossa che rappresenta oggi il 13,5% della popolazione. Ci sono voluti 76 anni di status quo e molti tentativi falliti. L'esenzione per gli studiosi di Torah dal servire nell'esercito fu una concessione del padre fondatore di Israele David Ben Gurion al mondo ebraico Haredi.

Ma oggi questo accordo non è più sostenibile. Non dal punto di vista numerico, visto che le previsioni tratteggiano un futuro, tra 40 anni, in cui gli ultra ortodossi, che sono il segmento della popolazione in più rapida crescita con un tasso di natalità al 4% annuo, rappresenteranno un terzo della popolazione israeliana.

E soprattutto non è tollerabile nello scenario post-7-ottobre. I sostenitori della coscrizione obbligatoria degli Haredim nell'esercito, che in passato ne facevano una questione prevalentemente di uguaglianza, oggi sono spinti anche dal timore concreto di una minaccia esistenziale su Israele, impegnato in una guerra a lungo termine. Senza la partecipazione attiva di tutte le fasce della società, dicono, sarà molto difficile continuare a prosperare, e persino a esistere, come nazione. […]

Il primo ministro israeliano, che deve render conto ai partiti Haredim in coalizione per la stabilità del suo governo, ha tentato giovedì di ottenere un'ulteriore proroga, oltre a quelle già concesse dalla Corte Suprema, per raggiungere un compromesso con le autorità rabbiniche ed elaborare una formula per risolvere il dilemma legale e sociale. Ma il procuratore generale Gali Baharav-Miara aveva messo in guardia la più alta magistratura dello Stato, che a partire da lunedì sarebbe venuto meno il quadro giuridico che esonera gli studenti di yeshivot dal servizio militare. Un ulteriore rinvio si sarebbe probabilmente ripercosso sulle piazze, già calde, delle proteste israeliane.

Le reazioni politiche per il momento si sono limitate ai commenti. Anche perché la provvisorietà della sentenza lascia ancora uno spiraglio aperto. […]

Ogni anno circa 13 mila Haredim raggiungono la soglia per la leva ma meno del 10% si arruola. Allo stesso tempo, ogni studente di Torah riceve attraverso la sua scuola uno stipendio mensile di 386 shekel (circa 97 euro) mensili, che diventano 693 (circa 173 euro) se il ragazzo ha già messo su famiglia. Il danno immediato per le yeshivot è economico. Il taglio ai finanziamenti annuali, a livello nazionale, è stimato in 400 milioni di shekel (100 milioni di euro).

Yitzhak Goldknopf, leader del partito Yahadut HaTora (Ebraismo unito della Torah) ha accolto la decisione della Corte Suprema come un «grave danno per coloro che sudano sulla Torah». […]

