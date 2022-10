IN ITALIA I 20ENNI FANNO GLI STAGISTI E VIVONO CON MAMMA', ALL'ESTERO FANNO I MINISTRI - LA 26ENNE ROMINA POURMOKHTARI, LA NUOVA MINISTRA DELL'AMBIENTE SVEDESE, È LA PIÙ GIOVANE MINISTRA DELLA STORIA DEL PAESE - IL SUO NUOVO INCARICO NON SARÀ SEMPLICE, VISTO CHE IL NUOVO GOVERNO DI CENTRO-DESTRA NON HA UNA FORTE VOCAZIONE AMBIENTALISTA...

(ANSA) - Tra i ministri del nuovo governo svedese, presentati stamane in parlamento dal neo-premier Ulf Kristesson, c'è anche la ministra più giovane della storia del Paese, Romina Pourmokhtari, 26 anni, titolare del dicastero dell'Ambiente. Il suo incarico a ministra dell'Ambiente non è un incarico semplice, soprattutto considerando che il nuovo governo di centro-destra non ha una forte vocazione ambientalista, anche per via dei compromessi fatti con i Democratici Svedesi.

Ma ciononostante la parlamentare di Stoccolma classe 1995 non si lascia scoraggiare: "Queste non sono questioni per il futuro, sono questioni che devono essere affrontate adesso", dice Roma Pourmokhtari al quotidiano svedese Dagens Nyheter. Il partito dei Liberali, con cui è stata eletta, è uno dei più distanti nello spettro politico del nuovo governo dalle posizioni della destra nazionalista.

Pourmokhtari stessa è stata una delle voci più critiche sulla collaborazione con i Democratici Svedesi ma ha deciso comunque di accettare la proposta di far parte del nuovo governo di coalizione: "Come membro del governo lavoro nel miglior interesse della Svezia", dice la giovane ministra a Dagens Nyheter, "ma chiaramente mantengo le mie opinioni come sempre. Il clima, il femminismo, la scuola e la libertà sono le tematiche che più mi appassionano", aggiunge la neo-nominata ministra dell'ambiente svedese.

