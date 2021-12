IN ITALIA C'E' CHI VA A VACCINARSI CON IL BRACCIO DI SILICONE, ALL'ESTERO CI SONO I PLURI-INOCULATI – UN UOMO NEOZELANDESE SI È FATTO VACCINARE DIECI VOLTE: E' STATO PAGATO DAI NO-VAX PER OTTENERE I CERTIFICATI AL POSTO LORO – IL CASO FA PREOCCUPARE IL MINISTRO DELLA SALUTE: IN NUOVA ZELANDA NON VIENE MOSTRATO UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ AL MOMENTO DELLA VACCINAZIONE, FACENDO SALIRE DUBBI SUL VERO TASSO DI IMMUNIZZATI NEL PAESE…

Dieci vaccini in un giorno: un uomo, in Nuova Zelanda, si sarebbe immolato dopo esser stato pagato dai No vax per sottoporsi alla vaccinazione al posto loro, in modo da fargli avere il certificato. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sull'incredibile vicenda: in Nuova Zelanda, infatti, non viene mostrato un documento d'identità al momento della vaccinazione.

Covid, la situazione in Nuova Zelanda

La ministra della Salute, Astrid Koornneef, ha detto di prendere la questione molto sul serio. «Siamo molto preoccupati per questa posizione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro», ha avvertito. Circa l'89% della popolazione della Nuova Zelanda è pienamente vaccinata. In molti luoghi pubblici è richiesta l'esibizione del certificato vaccinale.

