22 giu 2024 08:48

ITALIA SUL BINARIO MORTO – SALVINI, INCAZZATO NERO, CONVOCA I VERTICI DI FS, TRENITALIA E RFI DOPO IL CASO DEL FRECCIAROSSA NAPOLI-VENEZIA RIMASTO FERMO SOTTO IL SOLE PER TRE ORE, SENZA CORRENTE E ARIA CONDIZIONATA. A BORDO 400 PASSEGGERI, TRA CUI DARIO FRANCESCHINI: “PER ME È STATA UNA BRUTTA ESPERIENZA, PER ALTRI DRAMMATICA. QUALCUNO È SVENUTO, FACEVA COSÌ CALDO CHE MANCAVA IL RESPIRO” – LO STOP DEL CONVOGLIO PER PROBLEMI TECNICI HA CAUSATO RITARDI FINO A DUE ORE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITÀ E…