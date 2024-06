24 giu 2024 15:12

IN ITALIA CHI CERCA DI FARE L'"EROE" RISCHIA LA VITA - A UDINE, IL 56ENNE GIAPPONESE SHIMPEI TOMINANGA È STATO PESTATO A SANGUE DA 5 PERSONE PER AVER TENTATO DI FERMARE UNA RISSA - TOMINANGA, CHE ADESSO È IN COMA FARMACOLOGICO E LOTTA FRA LA VITA E LA MORTE, ERA INTERVENUTO IN DIFESA DI UN UOMO CHE CERCAVA RIPARO DAI SUOI AGUZZINI IN UN RISTORANTE. QUANDO GLI AGGRESSORI LO HANNO RAGGIUNTO, IL GIAPPONESE HA PROVATO A FERMARLI, MA È STATO COLPITO DA UN PUGNO E HA SBATTUTO LA TESTA SUL MARCIAPIEDE - I CINQUE, DI ETÀ COMPRESA FRA I 20 E I 30 ANNI, SONO STATI ARRESTATI…