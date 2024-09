25 set 2024 15:03

IN ITALIA CHI RESTA AL SUD È UN “EROE” – SE VI STATE CHIEDENDO COME MAI CENTINAIA DI RAGAZZI MOLLANO LE FAMIGLIE PER ANDARE AL LAVORARE AL SETTENTRIONE, LEGGETE QUESTO RAPPORTO SULLA DIFFERENZA DI STIPENDIO TRA NORD E SUD PER I LAVORATORI DEL SETTORE TECNOLOGICO: PER LO STESSO LAVORO E PER LA STESSA MANSIONE, A MILANO GLI STIPENDI SONO PIÙ ALTI DEL 20% RISPETTO A CATANIA - SE NELLA CITTÀ MENEGHINA LA RAL MEDIA È DI QUASI 52MILA EURO, IN SICILIA SE NE GUADAGNANO POCO PIÙ DI 39MILA E…