IN ITALIA COMANDANO I ROM. E LO STATO NON PUÒ FARCI NIENTE – A ROMA UN’AUTO CON DUE VIGILI È STATA TRAVOLTA DA UNA MACCHINA CON QUATTRO NOMADI IN FUGA DOPO UN FURTO IN UNA FARMACIA – L’EPISODIO HA FATTO SCATTARE LA PROTESTA DEI VIGILI DELLA CAPITALE, COSTRETTI A INUTILI PIANTONAMENTI SENZA POTER MUOVERE UN DITO: “SONO OPERAZIONI DI FACCIATA, DA OPERETTA, INUTILI E PERICOLOSE" - LA POLIZIA MUNICIPALE NON PUÒ FARE UN CAZZO: ENTRARE NEI CAMPI NOMADI, PIENI DI CRIMINALI, È UN RISCHIO ANCHE PER LORO. LÌ NON VALE LA LEGGE DELLO STATO, E OGNI INTERVENTO PUÒ TRASFORMARSI IN UN PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO

Estratto dell’articolo di Luca Monaco e Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

vigili travolti da auto di rom

«Quelli all'ingresso dei campi nomadi sono piantonamenti di facciata, da operetta, inutili e pericolosi. Quanto accaduto la notte scorsa ne è la dimostrazione».

Un'auto con a bordo due agenti della polizia locale è stata travolta in via di Salone da una Lancia Delta con quattro rom in fuga, che avevano appena commesso un furto ai danni di una farmacia. Abbastanza per far sollevare al sindacato il caso dei servizi nei pressi delle strutture per i nomadi, con agenti costretti ad assistere impotenti a quanto accade a pochi metri da loro e a rischiare anche la vita.

Le pattuglie dei vigili urbani effettuano piantonamenti fuori dai principali campi nomadi, come Castel Romano, via Salviati, via di Salone e via dei Gordiani. Solitamente attorno a quelle strutture c'è un'auto con due agenti di giorno e due auto con un totale di quattro vigili di notte. […]

In contesti come quelli dei campi nomadi, effettuare un intervento diventa infatti un problema di ordine pubblico. Tanto che ci sono direttive precise di alcuni dirigenti dei gruppi territoriali che impongono agli agenti di non entrare e limitarsi a dare l'allarme. Ma un problema è anche restare inerti nel caso in cui accadano fatti gravissimi.

Dell'attività che svolgeva un tempo la polizia locale con i gruppi speciali, partendo dai blitz all'alba per verificare chi risiede nei campi, non c'è più traccia. E i nomadi possono ormai entrare e uscire tranquillamente da quelle strutture anche al volante di un'auto, essendo stati rimossi i blocchi che impedivano l'accesso ai mezzi nei campi. […]

«Disporre 4 uomini davanti ad un villaggio di centinaia di persone, legate tra loro da vincoli di parentela e che vedono un'elevatissima percentuale di vissuto criminale tra gli abitanti - denuncia Marco Milani, segretario romano aggiunto del Sindacato unitario lavoratori polizia locale - equivale solo a fare uno squallido effetto vetrina, con il solo risultato di mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori, troppo spesso oggetto di sassaiole ed aggressioni e da oggi, purtroppo, anche investimenti». […]

