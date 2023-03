IN ITALIA NON SERVE IL METODO STANISLAVSKIJ: LE LADRE DEI FILM SONO LADRE ANCHE NELLA REALTÀ – IL LUNGHISSIMO “CURRUICULUM” DI ALESSANRA GIUDICESSA, UNA DELLE DUE GEMELLE LADRE (E BUZZICONE) DI “COME UN GATTO IN TANGENZIALE”: IL PRIMO “FURTO IN CONCORSO RISALE AL 10 SETTEMBRE 2011. DA ALLORA SACCHEGGIA SCAFFALI, RIPULISCE BOUTIQUE DI ABBIGLIAMENTO E NEGOZI DI OTTICA – IL SODALIZIO CON LA SORELLA E IL SEQUESTRO DI 110MILA EURO

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

ALESSANDRA E VALENTINA Giudicessa

Nel 2017, quando il regista Riccardo Milani la sceglie come Sue Ellen nel suo Come un gatto in tangenziale, […], Alessandra Giudicessa ha già un fitto curriculum. Come borseggiatrice però.

Ora che gli esperti del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf le hanno notificato il sequestro di centodiecimila euro affiora un lungo elenco di iniziative. Il primo «furto in concorso» risale infatti al 10 settembre 2011 (sei mesi di reclusione e 100 euro di multa). Ma poi Sue Ellen/Giudicessa si muove, disinvolta, tra boutique di abbigliamento e negozi di ottica, saccheggiando scaffali di profumi e tuffando le mani nelle borse altrui.

giudicessa alessandra e valentina foto di bacco (2)

Oggi, complice la sproporzione tra quanto dichiarato e quanto posseduto, Giudicessa è stata ritenuta socialmente pericolosa […].

[…] Giudicessa vanta esperienza lungo le corsie di supermercati e mall, boutique e discount. Qualche variazione sul tema dei reati contro il patrimonio si verifica durante la collaborazione con la sorella gemella Valentina. Assieme vengono indagate per truffa in una vicenda che risale al marzo 2015, quando «al fine di procurarsi un profitto, consapevoli della provenienza delittuosa acquistavano o comunque ricevevano l’assegno di Poste italiane provento di furto denunciato da Luciano Sassara presso la stazione dei carabinieri di Castelnuovo di Porto di Farfa».

alessandra e valentina giudicessa

A volte sono piccole cose come il furto di «prodotti per il corpo dell’erboristeria Bioremedy Store» (2017). Altre sono episodi più strutturati come il furto di una carta di credito «con la quale successivamente facevano la spesa» (sempre 2017). Rapidamente le due diventano il terrore dei commercianti, tra aprile e luglio 2018 […].

Alessandra e Valentina Giudicessa

A volte è un colpaccio tipo il blitz da “Falconeri” all’Eur dove «si impossessavano di prodotti di vestiario (diciotto articoli di maglieria) per un valore complessivo di 4.794 euro sottraendoli dagli scaffali e dai cassetti dell’esercizio commerciale». In conclusione, una polizza assicurativa e altri beni rintracciati sui conti di Sue Ellen/Giudicessa fanno affiorare il sospetto degli investigatori: «Si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano in reimpiego». Sequestrati.

Alessandra e Valentina Giudicessa Alessandra e Valentina Giudicessa giudicessa alessandra e valentina foto di bacco (1) Alessandra e Valentina Giudicessa