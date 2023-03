31 mar 2023 18:49

ITALIA DA RECOVERY! – IL DECRETO CHE DEVE ACCELERARE LE PROCEDURE DEL PNRR È IMPANTANATO AL SENATO. IL TESTO È SOMMERSO DA 249 EMENDAMENTI, IN RITARDO COME IL MAXI-PIANO CHE DOVREBBE CONTRIBUIRE A SVELTIRE – COLPA DEGLI ATTRITI NEL CENTRODESTRA E DEI TENTATIVI, A VOLTE MALDESTRI, DI INFILARE NEL PACCHETTO MISURE CHE COL PNRR NON HANNO NULLA A CHE VEDERE…