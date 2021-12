14 dic 2021 18:21

ITALIA DA RECOVERY - NON DITE A DRAGHI CHE DEI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2014-2020 ABBIAMO SPESO SOLO 4,2 MILIARDI SU 47,5 IMPEGNATI. L’8,8%, UN DISASTRO TOTALE. E UN PESSIMO SEGNALE IN VISTA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. A PALAZZO CHIGI È SUONATO L’ALLARME E SI PENSA DI UTILIZZARE LO SCHEMA TECNICO-AMMINISTRATIVO MESSO A PUNTO PER IL PNRR COME MODELLO PER SPENDERE ANCHE I FONDI EUROPEI...