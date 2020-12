ITALIA VIVA, UN PARTITO COSTRUITO SUL FILLER - DOPO LE POLEMICHE, LUCIANO NOBILI, IL PAGGIOTTO DI MARIA ELENA BOSCHI, ANNUNCIA DI VOLER RITIRARE L’EMENDAMENTO PER DARE AI DENTISTI LA FACOLTÀ DI FARE INTERVENTI ESTETICI AL VISO (SAREBBE STATO UN REGALO A GIULIO BERRUTI, FIDANZATO SULLA BOSCHI, CHE È ODONTOIATRA) - QUELLO DEI MEDICI ESTETICI CHE NON LO SONO È UNA BATTAGLIA CHE DA SEMPRE COMBATTE LA SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA…

A.Cuz. e G.Fos. per “la Repubblica”

Un emendamento alla legge di Bilancio che consente ai medici odontoiatri di estendere il loro raggio di azione facendo anche "punturine", filler di acido ialuronico o botulino, per ritoccare labbra, naso, zigomi. Lo ha presentato Italia Viva e ha una particolarità: si presta all' accusa di essere stato ritagliato su una delle attività professionali del fidanzato di Maria Elena Boschi, tanto che ieri sera il primo firmatario, Luciano Nobili, dopo che lo abbiamo contattato, ha annunciato di volerlo ritirare per evitare strumentalizzazioni.

Giulio Berruti, attore 36enne, è infatti anche odontoiatra. Lo ha raccontato lui stesso più volte: «Per chi non lo sapesse, mentre lavoravo come attore ho studiato come dentista per 11 anni e ho preso una specializzazione in "estetica del sorriso e ortodonzia"».

Consultando le sue pagine Instagram ci si rende conto però che Berruti non cura soltanto sorrisi: ci sono labbra, zigomi, foto di alcuni nasi sistemati. In un post in particolare, Berruti si mostra in camice blu da chirurgo scrivendo: «A volte anche persona seria» e rimandando alla pagina @dr.lipbeauty, legata a un centro specializzato in labbra ritoccate. Sul sito si legge: «Benvenuti in dr. Lipbeauty, la casa delle Labbra e del Sorriso. La nostra visione è incantare il mondo con la loro bellezza».

Nei salotti dei Parioli, il nome di Berruti è notissimo. Si parla di lui come di una promessa della chirurgia estetica romana. Il problema è che l' attore non è chirurgo estetico. Negli albi dei medici del Lazio risultano a suo nome un percorso molto chiaro: laurea nel 2010 in odontoiatria, specializzazione a ottobre del 2015 in Ortognatodonzia (ramo che si occupa della correzione, sul piano estetico e funzionale, delle malformazioni dei mascellari e delle anomalie di posizione dei denti, soprattutto tra i bambini). E nessuna in chirurgia estetica né in medicina estetica.

luciano nobili

Ad alcuni Berruti ha raccontato di lavorare a via di Vigna Stelluti. Lì in realtà c' è lo studio medico oculistico del padre, Giuseppe Berruti. Chiamiamo, chiediamo se è possibile fare un intervento alle labbra, il professore ci risponde: «La richiamerà tra stasera e domattina mio figlio Giulio». Il giorno dopo, ci contatta un' assistente per fissare un appuntamento. Quello dei medici estetici che non lo sono è una battaglia che da sempre combatte la Società italiana di chirurgia plastica, un abusivismo che l' emendamento 85039 inserito all' articolo 85 bis intendeva sanare, almeno prima che Repubblica scoprisse la seconda attività del fidanzato della ex ministra.

