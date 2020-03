E GLI ITALIANI BLOCCATI ALL’ESTERO? PER TORNARE ORA SERVE UNA DICHIARAZIONE - LA FARNESINA: 7MILA TELEFONATE AL GIORNO, AL MOMENTO RIENTRATI IN 35MILA. IL CASO DEI 17 HOSTESS E STEWARD DELLA RYANAIR RIMASTI A DUBLINO: “UN INCUBO” - STRETTA SUGLI INGRESSI IN ITALIA: AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E VIAGGI CON LA MASCHERINA…

controlli coronavirus

Da repubblica.it

Da oggi entrano in vigore disposizioni severe per chi fa ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre e misure organizzative, tra le quali l'obbligo per le compagnie di fornire mascherine ai passeggeri e per l'equipaggio di utilizzare i dispositivi di protezione. L'ordinanza fimata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede anche la misurazione della temperatura ai viaggiatori in arrivo, anche se asintomatici.

Chiunque arriva nel territorio nazionale dovrà consegnare all'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni.

controlli termoscanner coronavirus