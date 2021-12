UN ITALIANO E' STATO UCCISO A NEW YORK - SI CHIAMA DAVIDE GIRI, ERA UN DOTTORANDO DELLA COLUMBIA UNIVERSITY, ED E' STATO AGGREDITO SENZA UN APPARENTE MOTIVO MENTRE FACEVA JOGGING - L'AGGRESSORE LO HA ACCOLTELLATO ALL'ADDOME E, POCHI MINUTI DOPO, HA ATTACCATO UN ALTRO PASSANTE, UN UOMO DI 27 ANNI, FERITO MA STABILE - UNA TERZA VITTIMA, ILLESA, HA INFINE PERMESSO ALLA POLIZIA DI FERMARE L'UOMO CHE...

Dal corriere.it

Un dottorando italiano della Columbia University, il 30enne Davide Giri, è stato accoltellato e ucciso a New York durante un’aggressione in strada. L’omicidio è avvenuto giovedì sera intorno alle 23, ora locale. Il New York Post ha definito l’accoltellamento «unprovoked», immotivato.

Giri, che era iscritto alla School of Engineering and Applied Science della Columbia, è stato accoltellato all’addome da un uomo, tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, non lontano dal campus universitario. Il 30enne è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, ma per lui non c’è stato niente da fare.

La conferma dell’identità della vittima è arrivata dalla Columbia, attraverso una mail indirizzata a tutta la comunità universitaria dal direttore Lee Bollinger. «Vi scrivo con grande dolore: Davide Giri, dottorando alla School of Engineering and Applied Science, è stato ucciso durante un violento attacco avvenuto giovedì notte», si legge nella mail. «Questa notizia», aggiunge Bollinger, «è incredibilmente triste e profondamente scioccante, dal momento che l’omicidio è avvenuto a pochi passi dal nostro campus».

Pochi minuti dopo l’omicidio di Giri, c’è stato un altro accoltellamento a breve distanza: la polizia è intervenuta sulla 110ma Street West dove ha prestato soccorso a un uomo di 27 anni che era stato colpito con un’arma da taglio. L’uomo, che secondo i media locali potrebbe essere un turista, è stato ricoverato in condizioni giudicate «stabili». Non sono state diffuse, per ora, le sue generalità.

Nelle ore successive, la polizia ha preso in consegna un uomo di 26 anni «in connessione» con i due accoltellamenti. Al momento del fermo, il 26enne si trovava dentro Central Park: poco prima, avrebbe minacciato una persona con un coltello. Alcuni media locali riferiscono — citando fonti di polizia — che potrebbe trattarsi del membro di una gang con precedenti penali.

Dal New York Post

Un membro di una banda con una lunga fedina penale ha accoltellato a morte uno studente della Columbia University, ferito un turista e minacciato un altro uomo in una frenesia non provocata con coltelli vicino al campus di Manhattan giovedì sera, ha detto la polizia.

La terrificante serie di accoltellamenti di 15 minuti è iniziata quando lo studente universitario della Columbia Davide Giri, 30 anni, è stato accoltellato allo stomaco mentre faceva jogging a Morningside Park poco prima delle 23:00, hanno riferito fonti della polizia al Post.

Giri è inciampato fuori dal parco ed è crollato vicino all'angolo tra West 123rd Street e Amsterdam Avenue, dove è stato trovato dai poliziotti. È stato dichiarato morto al Mount Sinai-Saint Luke's Hospital.

Una seconda vittima, un turista maschio di 27 anni, è stata trovata con coltellate al torso tra West 110th Street e Cathedral Parkway 15 minuti dopo.

Testimoni hanno detto ai poliziotti che il sospetto si era avvicinato alla vittima da dietro e l'aveva accoltellata alla schiena prima di fuggire. Il turista è stato portato nello stesso ospedale di Giri in condizioni stabili.

Mentre i poliziotti stavano perlustrando la zona, un terzo uomo ha detto che il sospetto lo aveva appena minacciato con un coltello nel vicino Central Park.

La terza vittima, che non è stata ferita, è andata con la polizia e ha identificato il sospetto armato di coltello. Il sospettato, che è stato arrestato all'interno del parco ma non è ancora stato accusato, farebbe parte della banda di Bloods, EveryBody Killer, secondo fonti del NYPD.

L'uomo di Manhattan ha già 11 arresti risalenti al 2012 per rapine e aggressioni, oltre ad altri presunti crimini.