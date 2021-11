CON GLI ITALO-AMERICANI SI FINISCE SEMPRE A PUMMAROLA 'NCOPPA - JILL BIDEN CONTINUA IL SUO VIAGGIO IN ITALIA, VISITANDO LA "NAPLES MIDDLE-HIGH SCHOOL" DI CASERTA – PER ONORARE LE ORIGINI ITALIANE LA FIRST LADY HA MESSO LE MANI IN PASTA E HA PREPARATO I RAVIOLI, RICORDANDO QUANDO LA NONNA DELLA PROVINCIA DI MESSINA CUCINAVA PER LA FAMIGLIA: “FACEVA LA PASTA IN CASA, SPAGHETTI E TAGLIATELLE, E LI STENDEVA A SECCARE NELLA STANZA. LA SUA CUCINA PROFUMAVA DI ORIGANO E POMODORI E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Raffaele Sardo per "la Repubblica"

Abito bianco a pieghe, blazer rosa intenso e mascherina in tono, il "Dr. Jill Biden", come vuole essere chiamata anche sul sito della Casa Bianca, è venuta in visita per due ore alla Naples Middle-High School della Us Naval Support Activity, la base logistica e residenziale dei militari americani, che si trova in provincia di Caserta. Due le classi dove la First Lady ha voluto vedere il lavoro degli studenti: Tecnologie applicate e Cucina.

Nella prima si è presentata come «collega », al professore che l'ha accolta e si è fatta illustrare la progettazione di due robot realizzati con i Lego, capaci di muoversi telecomandati. Nella classe per futuri chef, invece, Mrs. Biden ha rispolverato con piacere le sue origini italiane: «Sono pratica di tirare la sfoglia per i ravioli - ha detto indossando un grembiule verde - mia nonna, la cui cucina profumava di origano e pomodori, faceva la pasta in casa, spaghetti e tagliatelle, e li stendeva a seccare nella stanza. Fateli anche per i vostri genitori: ne saranno entusiasti, al ritorno dal lavoro».

La famiglia di Jill Jacobs Biden (Giacobbo, anglicizzato sui registri di Ellis Island), è originaria di Gesso, una frazione di Messina, e non ha mai nascosto quanto sia legata all'Italia, soprattutto per un Thanksgiving Day trascorso all'ambasciata di Roma, dopo la morte del figlio di Biden, Beau, una momentanea pausa dal dolore. La First Lady, reduce dal G20, non ha seguito il marito alla Cop26 di Glasgow. (...)

