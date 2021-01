IVANKA SBILENCA – LA FIGLIA PREDILETTA DI TRUMP SI COMMUOVE DURANTE IL DISCORSO D’ADDIO DEL PADRE – TUTTA LA FAMIGLIOLA FELICE ERA PRESENTE MENTRE DONALD SCAPPAVA DALLA CAPITALE PER NON DARE L’ONORE DELLA VITTORIA A BIDEN – IVANKA E IL MARITINO JARED SEGUIRANNO L’ORMAI EX PRESIDENTE A MIAMI, VISTO CHE A NEW YORK NESSUNO LI VUOLE… - VIDEO

1 – USA: PER IVANKA E JARED UN FUTURO A MIAMI

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Ostracizzati a New York, Ivanka Trump e Jared Kushner stanno per trasferirsi in Florida: secondo il 'Wall Street Journal', la figlia di Donald Trump e il marito, entrambi fidati consiglieri del rispettivo padre e suocero nei quattro anni alla Casa Bianca, starebbero per trasferirsi a Miami.

Un esilio dorato sotto il sole della Florida: la coppia, che ha tre figli tra i nove e i quattro anni, ha firmato un contratto di affitto per un appartamento all''Arte Surfside', il palazzo extralusso disegnato dall'architetto italiano Antonio Citterio in uno dei quartieri trendy a nord di North Beach. In tutto 16 residenze con vista sul mare, il condominio prende il nome da una piccola collezione di opere che arredano gli spazi comuni tra cui una delle iconiche sculture ART di Robert Indiana.

L'edificio di 12 piani, da poco completato, si ispira alla tradizione architettonica di Miami degli anni Trenta. Gli appartamenti sono tra i più costosi della città: l'attico, ed è sempre il 'Wall Street Journal' a riferirlo, è stato di recente venduto a un executive di Wall Street York per 33 milioni di dollari. Uno dei costruttori di 'Arte' ha legami con Donald Trump. Alex Sapir ha lavorato con la Trump Organization per costruire l'hotel-condominio Trump SoHo a New York prima della crisi finanziaria di del 2008.

I Kushner hanno firmato per almeno un anno. Secondo il Wall Street Journal, l'affitto potrebbe aggirarsi sulle decine di migliaia di dollari al mese. Si tratterebbe comunque di una misura "ponte" per Ivanka e Jared, in attesa che finiscano i lavori su una nuova casa che i due si stanno costruendo su un terreno recentemente acquistato nell'isola Indian Creek, una delle enclave più esclusive di Miami, per 32 milioni di dollari.

Quanto a Manhattan, l'altra isola dove Ivanka e Jared avevano abitato fino al trasferimento a Washington, sembra ormai lontana mille miglia: piuttosto che a New York, dove fino a quattro anni fa facevano presenza fissa tra feste, teatri e gallerie d'arte corteggiando i media e il mondo dell'entertainment, la Trump e Kushner potrebbero spostarsi in New Jersey, dove un cottage nel club del golf paterno di Bedminster è in via di ristrutturazione.

2 – USA: ALLA BASE DI ANDREWS TUTTA LA FAMIGLIA TRUMP

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 20 - Ad attendere Donald Trump e Melania alla base di Andrews per la cerimonia di di addio tutta la famiglia, a partire dalla figlia consigliera Ivanka e dal genero-consigliere Jared Kushner. (ANSA).

3 – DAGONEWS

Dal “DailyMail”

I figli del presidente Trump sono stati sopraffatti dall'emozione quando il loro padre ha lasciato Washington, sull'Air Force One per l'ultima volta. Ivanka ha iniziato a piangere mentre guardava suo padre arrivare alla Joint Base Andrews e imbarcarsi su un aereo diretto in Florida.

Accompagnata dal marito e dai figli, a fianco della “First Daughter” c’erano anche i fratelli Eric, Don. Jr., e Tiffany e i loro figli, mentre guardavano partire “The Donald”.

Ivanka indossava un grande classico per il clima freddo di Washington, un cappotto Altuzarra color crema da 2.994 dollari, con bottoni neri che possiede dal 2017, e degli stivali neri con il tacco. È arrivata insieme al figlio più piccolo, Theodore, mentre suo marito Jared Kushner teneva per mano il figlio Joseph e la figlia Arabella.

Ivanka deve aver utilizzato un mascara impermeabile, visto che il trucco non le è colato mentre si commuoveva durante il discorso del padre. Anche Don Jr, Eric e Tiffany si sono emozionati…

