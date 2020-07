IZZO, CHE BOTTA! GRAVE INCIDENTE A CAPRI PER SIMONA IZZO SULLA BARCA DELL’AD DI MONCLER, REMO RUFFINI - MENTRE STAVA PASSANDO DALLO YACHT A UN TENDEREÈ CADUTA E SI ROTTA TRE VERTEBRE: “LA CREW È RIMASTA LÌ IMPIETRITA E SENTIVO CHE DICEVANO: ‘LA IZZO, LA IZZO IN ACQUA’, MA CAZZO BUTTATEVI!” – ORA È SPIAGGIATA SU QUALCHE LETTINO DEL VILLONE DI VALSECCHI…

Brutta avventura per l’attrice Simona Izzo, che è stata protagonista di un brutto incidente in barca.

A raccontarlo lei stessa in collegamento con il nuovo programma estivo di Rai 1 C’è Tempo Per…, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Simona Izzo, infatti, doveva essere ospite del programma, ma a causa dell’incidente è riuscita solo a fare un breve saluto.

Sul suo profilo Instagram, la Izzo ha poi chiarito con dovizia di particolari la dinamica dell’incidente. Mentre passava da un tender ad uno yacht, Simona è caduta in acqua e pare che nessuno della crew si sia buttato per salvarla, come lei stessa ha raccontato:

Diciamo che nella sfortuna sono stata anche fortunata, sono caduta da un tender a uno yatch però sono a Capri, mi hanno portata a casa.

A parte la faccia…Che vedete. Diciamo un po’ provata. La cosa che mi turba è che non si sia buttato nessuno perché io sono andata sotto “come corpo morto cade” (cita La Divina Commedia, ndr.). E la crew è rimasta lì impietrita e sentivo che dicevano:”La Izzo, la Izzo in acqua”, ma c***o buttatevi!

Non mi hanno dato neanche un salvagente. Io poi sono risalita, avevo perso il pareo però non ho avevo perso un giacchino che avevo addosso di lino leggero, leggero. E allora ho pensato:”Che fortuna, le braccia sono coperte!”. Cioè una donna vuole essere bella anche post-mortem.

La Izzo ha comunque assicurato di stare bene, ma che al momento è costretta a muoversi con una stampella.

