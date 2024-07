JAKI NON RIMANE MAI IMBOTTIGLIATO NEL TRAFFICO – ELKANN E FAMIGLIA SONO LETTERALMENTE “VOLATI” AL TEATRO DEL SILENZIO DI LAJATICO, AL PARTY DI ANDREA BOCELLI: PER ARRIVARE IN TEMPO HANNO PRESO LO STORICO ELICOTTERO DI FAMIGLIA, L’AGUSTA WESTLAND AW139, TANTO CARO ANCHE A NONNO GIANNI. VALORE? TRA I 12 E I 16 MILIONI DI EURO – E MENTRE JOHN È AL TELEFONO, I FIGLI PORTANO I BAGAGLI… - LE FOTO DI "CHI"

Estratto dell’articolo di Azzurra Della Penna per “Chi”

JOHN ELKANN, LAVINIA BORROMEO E I FIGLI - FOTO CHI

Al Teatro del Silenzio, sulle colline che si affacciano verso Volterra e la Valdera, per la prima delle tre serate che celebrano i 30 anni di carriera del tenore Andrea Bocelli sono apparsi anche loro, gli Elkann.

La famiglia tutta intera: John, presidente di Ferrari e Stellantis […], la moglie Lavinia e […] i ragazzi, Leone, Oceano e Vita. Ormai tutti grandicelli - la più piccola, Vita Talita, ha 12 anni - viaggiano, anzi, volano senza problemi.

Già, perché per spostarsi, […] Jaki&Co. scelgono un mezzo alternativo alla canicola di luglio e al traffico vacanziero: l’elicottero. Quello di casa Fiat, tanto amato anche da nonno Gianni Agnelli: l’Agusta Westland AW139, un multiruolo da 15 posti il cui costo oscilla fra i 12 e i 16 milioni di euro con un consumo intorno ai 600 litri per ora di volo.

JOHN ELKANN, LAVINIA BORROMEO E I FIGLI - FOTO CHI

Non sono grossi problemi per un manager che può vantare un patrimonio personale di 2,4 miliardi […], anche se nel 2023 ha guadagnato meno dell’anno precedente ([…] ha percepito compensi complessivi per circa 4,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,85 milioni del 2022).

Dunque, si può tranquillamente ascoltare Con te partirò sul lussuoso velivolo. La hit di Bocelli […]ha fatto da colonna sonora anni fa allo spot della […] Fiat [… Barchetta […]

John Elkann e il tenore più famoso del mondo si conoscono da molto tempo oramai, si stimano, sono amici. […] Bocelli è un interista sfegatato. Uno capace di perdere la voce dietro a una partita, come ogni tanto racconta fra il serio e il sorriso sua moglie Veronica. Non succede ovviamente in questi giorni a Lajatico. Dove si volava tutti, anche quelli che l’elicottero non ce l’hanno, perduti dietro la voce magica dell’Andrea nazionale.

