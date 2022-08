10 ago 2022 18:02

JAMES BOND, SCANSATE: SO' ARRIVATI I POMPIERI – SALVATAGGIO SPETTACOLARE A MATERA DOVE UN ESCURSIONISTA SI È INFORTUNATO LUNGO IL TORRENTE GRAVINA: I VIGILI DEL FUOCO IN ELISOCCORSO SONO RIUSCITI A RECUPERARE L’UOMO E PORTARLO IN OSPEDALE – L’OPERAZIONE SULLO SFONDO DELLA CITTÀ DIVENTATA ANCORA PIÙ FAMOSA DOPO ESSERE STATA IL SET DI “NO TIME TO DIE”, L’ULTIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG… VIDEO