JAMES CUTFIELD, IL COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN, È INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO – LA PROCURA CERCA DI RICOSTRUIRE LA CATENA DEGLI ERRORI UMANI CHE HA CAUSATO L’AFFONDAMENTO DEL MAXI-VELIERO A PALERMO, E LA MORTE DI SEI PERSONE, TRA CUI IL TYCOON INGLESE MIKE LYNCH - L’APERTURA DEL PORTELLONE DEL TENDER, LA POSIZIONE DELLA DERIVA MOBILE, I 16 MINUTI TRASCORSI TRA L’ALLERTA METEO E IL NAUFRAGIO E I 32 MINUTI PASSATI DAL MOMENTO DELL’INABISSAMENTO E LO SPARO DEL RAZZO DI SEGNALAZIONE: TUTTI I DUBBI DA CHIARIRE...

Estratto dell’articolo di Francesco Patanè per “la Repubblica”

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi il comandante del Bayesian, James Cutfield, il veliero affondato lunedì notte a Porticello nel palermitano in cui sono morte sette persone.

I magistrati di Termini Imerese hanno ascoltato Cutfield ieri pomeriggio per la seconda volta a distanza di una settimana. L’audizione è durata oltre due ore durante le quali il responsabile del veliero ha risposto alle domande relative all’apertura o meno del portellone del tender, della porta che separa il locale tender dalla sala macchine, sulla posizione della deriva mobile, ma soprattutto su quanto accaduto dalle ore 3.50, quando le condizioni meteo peggiorano, alle 4.06 quando parte il segnale automatico di affondamento.

LA TRAGEDIA DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO

Parte del colloquio con lo skipper neozelandese ha poi riguardato i 32 minuti trascorsi dal momento dell’affondamento allo sparo del razzo di segnalazione (avvenuto alle 4.38) e i contatti con il membro dell’equipaggio che era di turno in plancia e che aveva sugli schermi di ultima generazione le allerte meteo. […]

La posizione del responsabile del veliero si è via via definita in questi sei giorni di indagini grazie alle testimonianze dei 15 superstiti, alle immagini del robot subacqueo inviate sul fondale dove giace il Bayesian, e ai tracciati sui movimenti della nave. Non è escluso che nei prossimi giorni anche il membro dell’equipaggio di guardia in plancia venga indagato.

yacht bayesian

Questa mattina i magistrati termitani conferiranno gli incarichi per le sette autopsie. […] Gli esami verranno eseguiti sui corpi del magnate britannico Mike Lynch, sulla figlia 18enne Hannah, su Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, sulla moglie Anne Elizabeth, sull’avvocato ed ex procuratore di New York Chris Morvillo, sulla moglie Nada e sullo chef Thomas Recaldo.

Intanto si sono già divise le strade dei 15 superstiti. I sei ospiti del veliero di proprietà della famiglia Lynch sono partiti per l’Inghilterra con un volo privato ieri sera dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi. Sono atterrati a Londra in serata.

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello

Restano invece all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia i nove membri dell’equipaggio sopravvissuti, a cominciare da Cutfield. Con lui ci sono Tijs Koopmans ufficiale capo, Tim Parker Eaton, ufficiale ingegnere, Htun Myint Kyaw, nostromo, i marinai Matthew Griffiths e Leo Eppel, Sasha Murray, capo hostess, Katja Chichen, hostess junior e Leah Randall, terza hostess di bordo.

ARTICOLI CORRELATI

IL VELIERO BAYESIAN - INFOGRAFICA GEA - WITHUB mike lynch ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 2 ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 1 ayla roland ricerche dei dispersi dello yacht bayesian ayla roland 2 ayla roland 1 il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo judy bloomer recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2 neda e chris morvillo yacht bayesian HANNAH LYNCH - FIGLIA DI MIKE E ANGELA BACARES sommozzatori cercano i corpi dei passeggeri dello yacht bayesian recaldo thomas lo chef dello yacht bayesian ricerche dei dispersi dello yacht bayesian affondato a porticello palermo la tragedia del bayesian - infografica la verita HANNAH LYNCH I MOVIMENTI DEL BAYESIAN PRIMA DELL AFFONDAMENTO