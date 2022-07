8 lug 2022 10:55

USA: EX CEO THERANOS COLPEVOLE DI FRODE A PAZIENTI E INVESTITORI Elizabeth Holmes ANSA - Ramesh "Sunny" Balwani, l'ex ceo della fallita startup Theranos per i test del sangue, è stato ritenuto colpevole da una giuria di aver frodato investitori e pazienti, per tutti i 12 capi di imputazione. Lo scorso gennaio la giuria di un processo distinto aveva giudicato colpevole anche Elizabeth Holmes, l'ex star della Silicon Valley fondatrice di Theranos, nonché ex fidanzata di Balwani, su cui aveva scaricato ogni responsabilità. Nel caso di Holmes però i giurati non avevano raggiunto un verdetto unanime, ritenendola responsabile di quattro capi di accusa e assolvendola invece per altri quattro riguardanti la truffa ai danni dei pazienti. Ora in entrambi i processi si attende la pena, che può arrivare a diverse decine di anni di galera. Emule di Steve Jobs, Holmes aveva abbandonato dopo il primo anno l'università di Stanford per creare nel 2003 la sua start-up. L'idea vincente fu proporre una tecnologia più rapida, meno costosa e meno dolorosa per scoprire centinaia di malattie, dal cancro al diabete, prelevando poche gocce di sangue con un ago dal polpastrello anziché con una siringa dal braccio. Peccato che poi la macchina, chiamata Edison, non funzionasse come promesso. Ma nel frattempo però molti investirono sulla sua Theranos e mini laboratori si diffusero ovunque, in particolare nelle catene di Walgreen e Safeway. La società arrivò ad essere stimata quasi 10 miliardi di dollari.