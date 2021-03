JE SUIS CHI? - "CHARLIE HEBDO" FA INCAZZARE GLI INGLESI CON UNA VIGNETTA DELLA REGINA ELISABETTA CHE PREME SUL COLLO DI MEGHAN MARKLE COSÌ COME FECE IL POLIZIOTTO CHE UCCISE GEORGE FLOYD. UN PASSO FALSO CHE FA GIRARE LE PALLE ANCHE AGLI ANTIRAZZISTI: “OFFENDE E SMINUISCE LA CAUSA” – I VERI NEMICI DELLA DUCHESSA SI CONFERMANO I SUOI PARENTI. THOMAS MARKLE JR SGANCIA LA BOMBA: “SUL RAZZISMO È UNA BUGIARDA” - VIDEO

1. Charlie Hebdo, vignetta choc: Meghan e la regina ritratte come George Floyd e l’agente che lo uccise

Da “www.ilmessaggero.it”

la vignetta di charlie hebdo su meghan markle e la regina

Charlie Hebdo torna a fare parlare di sé con una vignetta che ha causato scandalo nel Regno Unito, e causato feroci critiche da neri e antirazzisti. Il disegno ritrae la regina Elisabetta che preme con il ginocchio sul collo di Meghan Markle, come nella "mossa" usata da un poliziotto durante un arresto, che uccise l'afroamericano George Floyd.

La vignetta, pubblicata in copertina, arriva dopo l'intervista fiume di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, che ha diviso la Gran Bretagna con le accuse di "razzismo" ai danni di un membro (non rivelato) della famiglia reale. Tra le conseguenze, anche le dimissioni dell'associazione che riunisce i giornali britannici.

Nella vignetta, sotto al titolo "perché Meghan è partita", la duchessa del Sussex risponde "Perché non potevo più respirare". Halima Begum, che dirige un thinktank antirazzista, Runnymede Trust, ha definito la vignetta "sbagliata a tutti i livelli".

meghan markle e la regina elisabetta

«La regina come l'assassino di George Floyd che preme sul collo di Meghan? - ha twittato Begum - Meghan che dice di non potere respirare? Questo semplicemente offende e diminuisce la causa, e non fa neanche ridere». Il principe William questa settimana ha risposto alle accuse di Meghan e Harry, dicendo "Non siamo affatto una famiglia razzista".

I giornali britannici hanno pubblicato la notizia ma, in molti casi, non la copertina incriminata. La vignetta di dubbio gusto ha causato critiche anche in Italia, dove su Twitter molti notano la differenza, in particolare nel patrimonio di Harry e Meghan rispetto a tanti poveri afroamericani che sono stati uccisi senza ragione dalla polizia. Charlie Hebdo è tristemente noto per l'attacco terroristico - seguito a una sua vignetta su Maometto - del 2015, in cui 11 persono furono uccise, tra cui il direttore e molti disegnatori famosi.

meghan markle

2. Meghan Markle, il fratello Thomas a Live non è la D'Urso: «Non c’è razzismo, è una bugiarda»

Ida Di Grazia per “www.leggo.it”

A Live non è la D’Urso, Thomas, il fratello di Meghan Markle sgancia una bomba: «Mia sorella è una bugiarda, non c’è nessun razzismo». Dopo l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah, in cui l’attrice ha accusato la corona inglese di razzismo, nel mondo non si fa che parlare d’altro. In collegamento dall’America Thomas Markle jr ha rilasciato dichiarazioni scottanti.

thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 6

L'intervista

Il fratello di Meghan Markle, Thomas, in collegamento a Live non è la D’Urso si scaglia contro la sorella «Credo che tutta l’intervista con Oprah sia una produzione hollywoodiana, forse riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quell’intervista. La famiglia Reale stava passando un brutto periodo a causa delle condizioni di salute del principe Filippo, è stato molto egoista da parte loro, questo mi ricorda ciò che è successo due giorni prima del loro matrimonio quando mio padre ha avuto l’infarto. Potevano fermare l’intervista recente e mandarla più avanti nel rispetto di Filippo.

Secondo me Oprah non è stata una brava giornalista, avrebbe dovuto sentire anche noi della famiglia, perché nessuno sa cosa ha pensato mio padre». A queste ultime dichiarazioni la D’Urso si dissocia: «Io sono una fan scatenata, per me Oprah è una grandissima giornalista, ed è l’unica che seguo, se ha fatto questa scelta c’è un motivo, ha fatto l’intervista del secolo e ha fatto benissimo il suo lavoro. Non condivido ma comprendo»

thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 7

«Quale secondo me è la bugia più grande che ha detto? – Prosegue Thomas Markle Jr - Credo che dovrò scegliere le accuse razziste. Sicuramente ci sono state delle cose ingigantite all'interno del palazzo. Le opinioni di una singola persona, sentite dietro le porte origliando, sono solo dei commenti, che poco hanno a che vedere con la razza. Meghan non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no»

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 3

Nell’intervista rilasciata a Oprah, Meghan ha parlato del suo momento buio in cui ha addirittura avuto pensieri suicidio: «Lei è una ragazza che sapeva a cui andare incontro, voleva le luci della ribalta, che tutto girasse intorno a Meghan ha pensato solo a se stessa, ai 40 milioni di dollari per il posto in cui vive ora, non posso credere ci possa essere una depressione tale. Io non parlo con mia sorella dal 2011 e non ha più parlato negli anni successivi con nessuno della nostra famiglia.

thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 2

Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa, Meghan ha dato un ultimatum a mio padre disconoscere me e mia sorella per partecipare al matrimonio mio padre ha detto di no. E magari lui non avrebbe avuto tutto lo stress che avuto e subito un infarto. Per un padre è dura sentire una cosa del genere e faccio fatica a credere che abbia avuto pensieri suicidi e che non abbia avuto alcuna assistenza dalla casa reale, sicuramente hanno un piano di assicurazione sanitaria ottimo da quelle parti»

thomas markle 3

«Cosa diresti a Meghan, che è una bugiarda?», chiede la D’urso. «Sì, vorrei che dicesse la verità, i commenti che ho ricevuto anche dal palazzo che noi siamo solo dei lontani parenti non è giusto, ed ha mentito. Ha mentito riguardo sulla sua istruzione e continua a mentire sul ruolo di sua madre. Per prima cosa è stato mio padre Thomas Markle Senior a lavorare negli Studios e a pagare per le spese.

principe harry meghan markle

È grazie a lui che ha ottenuto il suo primo lavoro, la strada che l’ha portata al successo è stata pagata dal padre. Dovrebbe realizzare che ha una sola famiglia e che una cosa importante. Il mio cuore è con tutti coloro che hanno avuto pensieri suicidi spero che tutti possano fare la scelta giusta, ma non sono d’accordo sull’accusa alla famiglia reale perché non è supportata da fatti. Vorrei incontrare Archie e la bambina che sta per nascere»

thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 3 thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 1 il principe harry, meghan markle e archie meghan markle harry e meghan markle meghan markle incinta principe harry meghan markle frigna da oprah la regina elisabetta alla cerimonia di londra harry e meghan meghan markle harry meghan e archie nel 2019 harry e meghan annunciano di aver fatto un accordo con netflix meghan markle oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 1 thomas markle jr oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 6 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4 meghan markle oprah thomas markle 2 meghan markle con archie famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle thomas markle 1 thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 5 piers morgan meghan markle

thomas markle jr ospite di live non e' la d'urso 4