Mary Hanbury per https://it.businessinsider.com/

Jeff Bezos ha promesso 10 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti climatici attraverso una nuova iniziativa chiamata Bezos Earth Fund.

Bezos ha affermato che i soldi sarebbero stati utilizzati per sostenere il lavoro di scienziati, attivisti e organizzazioni non governative, tra gli altri, “per aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale”.

Ma i critici sui social media hanno affermato che il miliardario dovrebbe prima apportare modifiche ‘in casa sua’ e impegnarsi a utilizzare meno imballaggi per i pacchi Amazon.

Amazon è stata spesso criticata per la sua tendenza a utilizzare molti imballaggi per inviare piccoli articoli.

“Se #Bezos vuole fare qualcosa per il mondo, può iniziare con il suo imballaggio eccessivo. La spedizione Amazon è la più dispendiosa di qualsiasi rivenditore là fuori. Il caos del mondo con plastica fa parte di #BezosEarthFund?”, ha scritto un altro.

Amazon è stata spesso criticata per la sua tendenza a utilizzare un sacco di imballaggi per inviare piccoli oggetti – numerosi post sui social media lo hanno documentato, con persone che condividono immagini di oggetti relativamente piccoli in scatole giganti.

In alcuni casi, gli addetti al servizio clienti di Amazon che hanno risposto ai reclami su Twitter hanno dichiarato che avrebbero esaminato la questione.

In una dichiarazione inviata a Business Insider, un rappresentante di Amazon ha spiegato che la società ha ridotto la quantità di imballaggi che utilizza.

“In Amazon, lavoriamo costantemente per eliminare gli sprechi nelle nostre operazioni. Dal 2008, le iniziative di imballaggio sostenibile in Amazon, incluso l’imballaggio senza frustrazione, hanno eliminato oltre 810.000 tonnellate di materiali e hanno ridotto il peso degli imballaggi per spedizione del 27%. Stiamo passando a soluzioni diverse, che includono materiali misti – carta con mailer con cuscino in plastica – e materiali completamente compatibili con flussi di riciclaggio di carta o plastica “, ha detto il portavoce.

Lunedì Bezos ha dichiarato in un post di Instagram che i 10 miliardi di dollari verranno utilizzati per finanziare il lavoro di scienziati, attivisti e organizzazioni non governative, tra gli altri, “per aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale”. Ha detto che l’iniziativa rilascerà sovvenzioni a partire da questa estate.

“Il cambiamento climatico è la più grande minaccia per il nostro pianeta”, ha scritto su Instagram. “Voglio lavorare insieme ad altri sia per amplificare i modi conosciuti sia per esplorare nuovi modi di combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che condividiamo tutti”.

Il suo annuncio è arrivato tra le crescenti pressioni dei dipendenti di Amazon, a fare di più per combattere i cambiamenti climatici.

A gennaio, più di 350 dipendenti hanno firmato una lettera aperta che ha richiamato le politiche sul clima dell’azienda e ha esortato Bezos a investire più denaro nella lotta contro i cambiamenti climatici invece di destinarli alla sua società di esplorazione dello spazio, Blue Origin, per esempio.

“Amazon, la Terra è la nostra unica casa. Spendi più soldi per combattere i cambiamenti climatici che per l’esplorazione dello spazio!” un dipendente di Amazon ha scritto nella lettera, secondo Isobel Asher Hamilton di Business Insider.

